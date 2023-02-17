Слух: в сериале про Пингвина появится Бэтмен Роберта Паттисона

Инсайдер Джефф Снайдер, который не раз раскрывал уникальную информацию о голливудских блокбастерах, заявил, что Роберт Паттисон сыграет в сериале про Пингвина. По его словам, Паттисон точно появится в одном из восьми эпизодов в виде Бэтмена или Брюса Уэйна.

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Ранее исполнитель роли Пингвина Колин Фаррел рассказал, что сюжет сериала стартует через неделю после событий фильма «Бэтмен». Он прочитал сценарий первой серии, и сюжет его поразил.

Я прочитал первый сценарий для первого эпизода, и он начинается с того, что мои ноги шлёпают по воде в офисе Фальконе. Прочитав его, я подумал: «О боже». Это прекрасно. Это так хорошо написано.

А ещё Фаррелл отметил, что с радостью появится в сиквеле «Бэтмена», поскольку ему очень сильно понравилось работать с режиссёром Мэттом Ривзом.