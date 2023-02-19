Как снимали историю Золушки XXI века

История Золушки XXI века! Московский мажор влюбляется в провинциалку. Но как только девушка отвечает ему взаимностью, отец молодого человека рушит их отношения. Смогут ли влюбленные отстоять свое будущее? Об этом зрителям телеканала «МИР» расскажет закрученная и эмоциональная мелодрама «Соблазн».

Фото: Кадр из сериала "Соблазн" Кадр из сериала "Соблазн"

«Все это летело, вино всех обливало. Вот такая непростая была снята здесь сцена», – рассказаларежиссер Ольга Субботина. Полуобнаженные модели, арт-объекты – для того, чтобы создать эстетику нулевых, съемочной команде понадобился не один час. «Это было очень модно в Москве, это символизировало Москву. Поскольку мы в сериале показывали контраст как бы московской жизни и жизни в индустриальном городе», – отметила Ольга Субботина. Все детали были важны, ведь так они передавали не только атмосферу времени, но и рассказывали о героях, которые в итоге станут совсем другими людьми. Сталелитейный завод снимали в Москве. На некоторых кадрах вместо статистов даже мелькают реальные работники. А вот огромный ковш – не чугунный. Сделан из папье-маше, да и раскаленную сталь дорисовывали на постпродакшне.

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«В дыму работала пиротехника, работали шашки, работал свет, как будто там авария», – поделилась воспоминаниямиОльга Субботина.Самым юным участником стал малыш, который родился прямо во время съемок в роддоме. Он даже заработал свой первый гонорар – упаковку подгузников. Были в сериале и натурные съемки. Одной из самых запоминающихся стала конная прогулка. Во время галопа актеров, конечно, подменяли каскадеры. Но начальный инструктаж им все-таки пришлось пройти. Чтобы лошадь слушалась, необходимо четко выполнять команды. Так, например, торможение – это натянутые поводья. Руки должны идти назад, иначе животное может просто не понять. Съемочная площадка для животных – немалый стресс. «Страх у актеров был, потому что перед лошадью, даже если она и киношная, едет машина и приборы светят. То есть она не должна бояться света, не должна бояться камер», – рассказалаОльга Субботина. На съемках все было по сценарию. Лошади, актеры и каскадеры – каждый отработал свою часть.

«Лошадь побежала, причем она бежала абсолютно спокойно по дорожке, ее придерживал человек, который на ней сидел, то есть она бежала под контролем», – поделилась воспминаниямит оператор конного двора «Яуза» национального парка Лосиный остров Юлия Ромбро.

Закрученный сюжет, любовные перипетии, предательства – режиссер уверена, что все это лишь часть успеха сериала. В первую очередь это достоверная игра актеров, в которых многие телезрители смогут узнать себя.