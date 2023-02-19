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1 час назад

Продолжение мультсериала "Сказочный патруль" выйдет в кино 25 февраля

ТАСС

Четвертый сезон мультсериала "Сказочный патруль" анимационной студии "Паровоз" выйдет в кинотеатрах 25 февраля в рамках проекта "МУЛЬТ в кино". В марте проект появится в эфире телеканалов "МУЛЬТ", Ani и "Мультимузыка", сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение" в воскресенье.

Продолжение мультсериала "Сказочный патруль" выйдет в кино
Фото: Кадр из мультфильма "Сказочный патруль"Кадр из мультфильма "Сказочный патруль"

"Четвертый сезон сериала "Сказочный патруль", произведенный анимационной студией "Паровоз" по заказу медиахолдинга "Цифровое телевидение", выходит 24 февраля. Сначала его увидят пользователи приложения "МУЛЬТ", а с 25 февраля премьеру можно смотреть на большом экране в рамках проекта "МУЛЬТ в кино", с 11 марта - на телеканалах "МУЛЬТ" и Ani, а с 12 марта - на "Мультимузыке", - рассказали в прессе-службе.

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В новом сезоне главные героини - юные волшебницы отправляются на каникулы в город Мышкин, где проходит фестиваль. Сказочные персонажи со всего света собрались на него ради затмения Лиловой Луны. Раз в 100 лет Луна наделяет камень-хранитель города магической силой, которая позволяет сказочным персонажам жить в мире людей. Героиням предстоит расследовать похищение Волшебного камня.

"Думаю, всем создателям безумно приятно, когда их проект растет, развивается и, если можно так выразиться, становится практически самостоятельным, порой диктуя некие правила. В случае с сериалом "Сказочный патруль" именно так и вышло. Сейчас сериал можно назвать целой Вселенной со своей историей возникновения, законами развития, функционирования, взаимоотношениями персонажей и просто волшебными событиями. С каждым новым сезоном сказочная вселенная все больше приоткрывает свои тайны, и, поверьте, мы сами наблюдаем за этим процессом с не меньшим интересом, чем наши зрители!" - цитирует пресс-служба генерального продюсера телеканала "МУЛЬТ" Татьяну Цывареву.

По словам создателей, в новом сезоне зрителей ожидает знакомство с новой героиней - готической ведьмой Мареной. При этом основное действие в продолжении будет происходить на территории Библиотеки сказок, с которой зрители знакомы по первому сезону.

Сериалы,Сказочный патруль,
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