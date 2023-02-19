Продолжение мультсериала "Сказочный патруль" выйдет в кино

"Думаю, всем создателям безумно приятно, когда их проект растет, развивается и, если можно так выразиться, становится практически самостоятельным, порой диктуя некие правила. В случае с сериалом "Сказочный патруль" именно так и вышло. Сейчас сериал можно назвать целой Вселенной со своей историей возникновения, законами развития, функционирования, взаимоотношениями персонажей и просто волшебными событиями. С каждым новым сезоном сказочная вселенная все больше приоткрывает свои тайны, и, поверьте, мы сами наблюдаем за этим процессом с не меньшим интересом, чем наши зрители!" - цитирует пресс-служба генерального продюсера телеканала "МУЛЬТ" Татьяну Цывареву.