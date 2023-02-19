Продолжение мультсериала "Сказочный патруль" выйдет в кино

Четвертый сезон мультсериала "Сказочный патруль" анимационной студии "Паровоз" выйдет в кинотеатрах 25 февраля в рамках проекта "МУЛЬТ в кино". В марте проект появится в эфире телеканалов "МУЛЬТ", Ani и "Мультимузыка", сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение" в воскресенье.
"Четвертый сезон сериала "Сказочный патруль", произведенный анимационной студией "Паровоз" по заказу медиахолдинга "Цифровое телевидение", выходит 24 февраля. Сначала его увидят пользователи приложения "МУЛЬТ", а с 25 февраля премьеру можно смотреть на большом экране в рамках проекта "МУЛЬТ в кино", с 11 марта - на телеканалах "МУЛЬТ" и Ani, а с 12 марта - на "Мультимузыке", - рассказали в прессе-службе.
В новом сезоне главные героини - юные волшебницы отправляются на каникулы в город Мышкин, где проходит фестиваль. Сказочные персонажи со всего света собрались на него ради затмения Лиловой Луны. Раз в 100 лет Луна наделяет камень-хранитель города магической силой, которая позволяет сказочным персонажам жить в мире людей. Героиням предстоит расследовать похищение Волшебного камня.
"Думаю, всем создателям безумно приятно, когда их проект растет, развивается и, если можно так выразиться, становится практически самостоятельным, порой диктуя некие правила. В случае с сериалом "Сказочный патруль" именно так и вышло. Сейчас сериал можно назвать целой Вселенной со своей историей возникновения, законами развития, функционирования, взаимоотношениями персонажей и просто волшебными событиями. С каждым новым сезоном сказочная вселенная все больше приоткрывает свои тайны, и, поверьте, мы сами наблюдаем за этим процессом с не меньшим интересом, чем наши зрители!" - цитирует пресс-служба генерального продюсера телеканала "МУЛЬТ" Татьяну Цывареву.
По словам создателей, в новом сезоне зрителей ожидает знакомство с новой героиней - готической ведьмой Мареной. При этом основное действие в продолжении будет происходить на территории Библиотеки сказок, с которой зрители знакомы по первому сезону.