Комедия «Кафе "Куба"» с Федункив выйдет на ТНТ

Сериал "Кафе "Куба" с Мариной Федункив в главной роли выходит на ТНТ 13 марта в 20:00. Это комедия производства Good Story Media, режиссер - Жанна Кадникова, снявшая все сезоны "Реальных пацанов", а также сериалы "Бедные люди" и "Улица". Первую серию проекта показывали в 2022 году на фестивале сериалов "Пилот", и она понравилась многим.
В центре сюжета - владелица придорожного кафе Тамара, которая начинала бизнес в девяностые вместе с мужем, но после развода вела его одна. Ей придется внезапно столкнуться с известием о кончине бывшего супруга и увидеть на пороге его вдову Наталью, которая тоже претендует на управление кафе. Двум женщинам из разных миров, но с общим прошлым придется как-то уживаться вместе в стенах придорожного заведения, где, как это водится в нулевых (время действия 2003 год), происходит много чего интересного.
"Кафе "Куба" расскажет зрителям не только историю сильной женщины, но и даст возможность окунуться в ностальгическую атмосферу яркой жизни нулевых: с телефонами-раскладушками, песнями группы "Звери" и ультрамодными джинсами с низкой талией.
Марина Никольская, креативный продюсер и соавтор сценария, рассказывает: "Кафе "Куба" - очень смешной, трогательный, глубокий сериал. Нельзя отказывать себе в удовольствии провести вечер в хорошей компании. Здесь можно увидеть Марину Федункив в образе, который максимально приближен к ней настоящей, при этом наполнен какими-то присущими ей выражениями, ее творческими спонтанными решениями, родившимися на площадке. Посмотреть сериал - это почти как к ней в гости сходить. Для Марии Смольниковой это, наоборот нетипичная история, потому что ее невероятный талант чаще доступен ценителям драмы и театральной аудитории, а тут можно просто нажать кнопку телевизора и наслаждаться тем, как играет эта удивительная актриса. Кроме главных героинь, в сериале много новых лиц, которые открывает режиссер Жанна Кадникова: она никогда не цепляется за готовые решения, всегда находит удивительно органичных актеров и творит с ними волшебство комедии".