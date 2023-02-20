Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» выходит на ТНТ

6 марта на ТНТ состоится телепремьера второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». В продолжении жуткой и кровавой, но одновременно милой и душевной истории онлайн-кинотеатра START зрителей ожидает знакомство с новыми героями и обострение противостояния вампирского семейства с внешним миром.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Сюжет второго сезона

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В новом сезоне перед семьёй деда Славы встанут непростые задачи. Во-первых, появится новый Хранитель, ужиться с которым окажется не так-то просто. Во-вторых, в доме появится новый юный житель, который является свидетелем серии загадочных убийств. В-третьих, главная миссия вампиров никуда не делась: снова спасти Смоленск от сил зла, оставаясь при этом нераскрытыми.

К своим ролям во втором сезоне вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также каст пополнят Анастасия Стежко («Полицейский с Рублевки», «Дылды»), которая сыграет следователя Аннушку, Ева Смирнова («ИП Пирогова», «Чебурашка») в роли девочки-свидетельницы Милы, и Лукерья Ильяшенко («Аванпост», «Happy End») в образе антагонистки Агаты.

Второй сезон обещает ещё больше экшена: герои будут летать, драться, стрелять, ползать по стенам, фехтовать и разжигать костры ради проведения языческих обрядов. При этом и сама история станет мрачнее, жёстче и тревожнее, ведь над родом Святослава Вернидубовича нависнет угроза невиданных масштабов.

В качестве режиссёра над вторым сезоном работал Дмитрий Грибанов, сценарий написали шоураннер и автор идеи Алексей Акимов, а также Константин Гарбузов, Дмитрий Шепелевич, Роман Бородавкин, Ольга Симонова, Вадим Хлебкович, Дмитрий Матросов и Кирилл Соловьев. Генеральные продюсеры проекта: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский. Оператор-постановщик – Максим Миханюк, художник-постановщик – Юрий Карасик, исполнительный продюсер – Анна Рыжикова, продюсер – Михаил Ткаченко.

Анастасия Стежко, актриса

«Новый сезон обязательно удивит многообразием персонажей и их раскрытием. В сериале появляются уральские вампиры с другими взглядами на жизнь, на их взаимоотношения с людьми. Жанрово это тоже интересный сезон: с одной стороны, много и комедии, с другой – драмы и детектива тоже было достаточно. Что касается меня, то мне пришлось сыграть героиню сейчас и за 30 лет до настоящих событий. Так что очень интересно посмотреть на её трансформацию».

Лукерья Ильяшенко, актриса

«В России нет актрисы, которая могла бы сыграть вампиры лучше, чем я. Простите, что так нескромно, но у меня просто лицо так скроено, атомы так сложились. Хотя бы ради этого уже стоит посмотреть новый сезон! А ещё будет много всяких трюков, мне приходилось летать на тросах, но мне это только в радость, я люблю экшен. А вот носить клыки, да ещё и разговаривать в них – вот это был настоящий вызов».