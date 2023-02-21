Сериал о советском разведчике Зорге покажут в кинотеатрах Японии

В Японии на этой неделе стартует показ российского сериала «Зорге» (японское название – «Женщины, любившие шпиона»), повествующем о разведчике-герое Советского Союза Рихарде Зорге. Об этом сообщил менеджер компании-прокатчика Heisei Project Кацунори Ито в беседе с РИА Новости.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Фильм-сериал выйдет на большие экраны в Японии в субботу, 25 февраля. Для показа в кинотеатре ленту разделили на шесть частей по паре эпизодов, которые будут идти по два дня. Прокат полноценной картины уложится в шесть дней.

«С учетом необычного формата показа – фильм демонстрируется в одном зале и разделен на шесть блоков (по сериям) – я могу сказать, что билеты хорошо продаются. Билеты продаются так, как мы того и хотели», — заявил Ито.