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1 час назад

Сериал о легендарном советском разведчике Зорге покажут в кинотеатрах Японии

Слово и Дело

В Японии на этой неделе стартует показ российского сериала «Зорге» (японское название – «Женщины, любившие шпиона»), повествующем о разведчике-герое Советского Союза Рихарде Зорге. Об этом сообщил менеджер компании-прокатчика Heisei Project Кацунори Ито в беседе с РИА Новости.

Сериал о советском разведчике Зорге покажут в кинотеатрах Японии
Фото: Слово и делоСлово и дело

Фильм-сериал выйдет на большие экраны в Японии в субботу, 25 февраля. Для показа в кинотеатре ленту разделили на шесть частей по паре эпизодов, которые будут идти по два дня. Прокат полноценной картины уложится в шесть дней.

«С учетом необычного формата показа – фильм демонстрируется в одном зале и разделен на шесть блоков (по сериям) – я могу сказать, что билеты хорошо продаются. Билеты продаются так, как мы того и хотели», — заявил Ито.

Ожидается, что «Зорге» будут крутить в японских кинотеатрах на протяжении двух недель. До этого также стало известно, что вместе с прокатом пройдет продажа кинокартины на DVD и последующая публикация в Сети и на канале Wowow.

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