Выходит сериал «Лимитчицы»

Совсем скоро, 27 февраля, на телеканале «Россия 1», состоится премьера сериала «Лимитчицы» 16+, который расскажет зрителям о поисках счастья трёх подруг. В главных ролях вы сможете увидеть: Валерию Федорович, Марусю Климова, Надежду Лумпову, Алексея Демидова, Михаила Евланова, Владимира Кошевого, Ксению Лукьянчикову.
Многосерийная мелодрама расскажет о крепкой дружбе трёх девушек. Действия разворачиваются в первой половине семидесятых годов прошлого столетия. В это время по стране строятся предприятия лёгкой промышленности.
Среди тех тысяч, которые стремятся на работу, оказываются трое подруг – Маша, Нина и Зоя. Переехав из деревни в новый строящийся город, им предстоит работать на ткацкой фабрике. И здесь их жизнь резко меняется. Каждая влюбляется в одного и того же парня Ивана, но остаться с ним сможет всё таки одна.
Сериал снимали ещё в 2021 году в Подмосковье. Режиссёром проекта является Ольга Доброва-Куликова, которая также снимала картину «За счастьем» 16+.