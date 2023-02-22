Выходит сериал «Лимитчицы»

Среди тех тысяч, которые стремятся на работу, оказываются трое подруг – Маша, Нина и Зоя. Переехав из деревни в новый строящийся город, им предстоит работать на ткацкой фабрике. И здесь их жизнь резко меняется. Каждая влюбляется в одного и того же парня Ивана, но остаться с ним сможет всё таки одна.