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51 минуту назад

Умер создатель сериала "C.S.I. Место преступления" Стивен Фелдер

Российская Газета

Скончался Стивен Фелдер, американский продюсер, режиссер и сценарист, в первую очередь известный как один из создателей культового процедурала "C.S.I. Место преступления" (C.S.I.: Crime Scene Investigation).

Умер создатель сериала "C.S.I. Место преступления"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Плюс на счету кинематографиста еще несколько десятков фильмов и телешоу, включая "ФБР: Самые разыскиваемые преступники", "Час пик" (провальный сериал на базе одноименной трилогии), "Плохой парень" с Элизабет Хёрли, "Полиция Майами".

Фелдер умер 19 февраля от пневмонии, подтвердил СМИ его представитель.

Стивен Фелдер начал карьеру в конце 70-х как второй режиссер на триллере Джонатана Демме "Последнее объятие". К команде C.S.I. Фелдер присоединился на третьем сезоне шоу, и работал там вплоть до пятнадцатого - в общей сложности более чем над 250 эпизодами.

Сериалы,Час пик,Элизабет Херли,Джонатан Демме,ФБР,
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