Умер создатель сериала "C.S.I. Место преступления"

Скончался Стивен Фелдер, американский продюсер, режиссер и сценарист, в первую очередь известный как один из создателей культового процедурала "C.S.I. Место преступления" (C.S.I.: Crime Scene Investigation).

Плюс на счету кинематографиста еще несколько десятков фильмов и телешоу, включая " ФБР : Самые разыскиваемые преступники", "Час пик" (провальный сериал на базе одноименной трилогии), "Плохой парень" с Элизабет Хёрли , "Полиция Майами".

Стивен Фелдер начал карьеру в конце 70-х как второй режиссер на триллере Джонатана Демме "Последнее объятие". К команде C.S.I. Фелдер присоединился на третьем сезоне шоу, и работал там вплоть до пятнадцатого - в общей сложности более чем над 250 эпизодами.