Названы примерные сроки выхода нового сезона "Дома дракона"

Точной даты пока нет, но кое-какую ясность внес Кейси Блойс - контент директор телевизионной сети HBO Кейси Блойс. Его слова приводит с Variety.

Фото: Кадр из сериала "Дом дракона" Кадр из сериала "Дом дракона"

Кейси Блойс не стал орицать, что ориентироваться пока можно на лето 2024 года. Раньше второй сезон сериала "Дом дракона" выйдет вряд ли. В разговоре с журналистами он назвал это время "неплохим".

При этом контент-директор HBO подчеркнул, что сериал не сможет претендовать на премию «Эмми 2024». Для этого нужно, чтобы новый сезон сериала успел выйти до 31 мая. Соответственно, лето 2024 года - это ближайшее и самое оптимистичное время возможного выхода второго сезона. Раньше можно не ждать.