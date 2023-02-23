Названы примерные сроки выхода нового сезона "Дома дракона"

Точной даты пока нет, но кое-какую ясность внес Кейси Блойс - контент директор телевизионной сети HBO Кейси Блойс. Его слова приводит с Variety.
Кейси Блойс не стал орицать, что ориентироваться пока можно на лето 2024 года. Раньше второй сезон сериала "Дом дракона" выйдет вряд ли. В разговоре с журналистами он назвал это время "неплохим".
При этом контент-директор HBO подчеркнул, что сериал не сможет претендовать на премию «Эмми 2024». Для этого нужно, чтобы новый сезон сериала успел выйти до 31 мая. Соответственно, лето 2024 года - это ближайшее и самое оптимистичное время возможного выхода второго сезона. Раньше можно не ждать.