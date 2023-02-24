HBO Max снимет сериал про клоуна Пеннивайза из фильма «Оно»

Слухи о создании сериала про Пеннивайза появились еще в феврале прошлого года. Новый проект HBO Max, предварительно, будет называться «Добро пожаловать в Дерри». Он станет приквелом к полнометражным фильмам.

События сериала будут разворачиваться в 1960-е годы, когда пробудится монстр Оно. Зрителям расскажут о происхождении Пеннивайза, которому симпатизирует чудовище. Как отметила глава отдела оригинального контента в HBO Max Сара Обри, новый проект поможет поклонникам углубиться в загадки города Дерри.В фильме «Оно» Пеннивайза сыграл Билл Скарсгард. Вернется ли шведский актер к этой роли, пока неизвестно. Дата выхода сериала и остальные детали не раскрываются.