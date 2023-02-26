Чувственный шпионский триллер с Евой Грин и Венсаном Касселем

На Apple TV+ стартовал шпионский триллер «Связь» — первый франко-британский проект сервиса. В нем Ева Грин и Венсан Кассель играют давних знакомых: английскую агентку и французского наемника, которые оказываются в центре клубка политических заговоров. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все шесть серий «Связи» — и рассказывает, почему из нее не вышло хорошего триллера, но получилась отличная мелодрама.

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Два сирийских хакера решают взломать сервера полиции Башара Асада, но в результате добывают из еще кое-какого места еще кое-какую информацию, имеющую международное значение. Теперь взамен на эти сведения они хотят получить в Европе политическое убежище. Вывезти хакеров из страны французское правительство поручает опытному наемнику Габриэлю Делажу (Венсан Кассель). Параллельно с этим Лондон подвергается череде кибератак: кажется, у злоумышленников есть доступ ко всему — от системы управления дамбой на Темзе до железнодорожной и авиационной инфраструктуры. За дело берется советница министра внутренних дел Элисон Роуди (Ева Грин), которую, как выясняется, с Делажем объединяет общее прошлое.

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«Связь», надо отдать ей должное, почти всю первую серию умудряется водить за нос и искусно прикидывается шпионским триллером про Европу после Брексита. Однако под конец эпизода выясняется, что шпионский триллер — дело, конечно, хорошее, но вообще-то все эти прекрасные люди тут собрались скорее мелодрамы ради. Первые подозрения закрадываются, когда ближе к финалу дождливым лондонским вечером Ева Грин принимается красиво плакать под «Teardrop» Massive Attack (потом она прозвучит еще несколько раз). Совместить одно с другим в результате не слишком удается. Страдает шпионская часть. Она, изрядно скомкавшись по дороге, придет к довольно невразумительной развязке (которую, что даже более досадно, не составит труда вычислить уже на середине дистанции), из пищи для размышлений предложит разве что незамысловатое «Брексит — это плохо», а до тех пор заставит наблюдать, как заметно постаревший Кассель немного неуклюже носится по улицам, противодействуя карикатурным злодеям. Винить, по всей видимости, стоит режиссера Стивена Хопкинса — кинематографиста с разношерстной фильмографией (от второго «Хищника» до сериала «24»), за внушительную часть которой он имеет привычку регулярно оправдываться.