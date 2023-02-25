Сэм Смит сыграет во втором сезоне сериала «И просто так»

Второй сезон сериала «И просто так» будет полон приятных неожиданностей. Сначала поклонников приятно огорошили новостью о том, что в проект вернётся Джон Корбетт в роли экс-возлюбленного Кэрри — Эйдана Шоу. Однако на этом создатели решили не останавливаться, ведь место в актёрском составе также займёт британский певец Сэм Смит. Пока неизвестно, кого именно он сыграет, но стриминговый сервис уже поделился фотографиями со съёмочной площадки.
Герой ответил комментарием, что здесь «творится что-то нечистое». Сюжет второй главы держится в строгом секрете, как и остальные подробности шоу. Напомним, история охватывает события, которые произошли с культовыми подружками спустя 20 лет после «Секса в большом городе». Премьера первого сезона состоялась 9 декабря 2021 года.