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2 часа назад

Сэм Смит сыграет во втором сезоне сериала «И просто так»

Mainstyle

Второй сезон сериала «И просто так» будет полон приятных неожиданностей. Сначала поклонников приятно огорошили новостью о том, что в проект вернётся Джон Корбетт в роли экс-возлюбленного Кэрри — Эйдана Шоу. Однако на этом создатели решили не останавливаться, ведь место в актёрском составе также займёт британский певец Сэм Смит. Пока неизвестно, кого именно он сыграет, но стриминговый сервис уже поделился фотографиями со съёмочной площадки.

Сэм Смит сыграет во втором сезоне сериала «И просто так»
Фото: MainstyleMainstyle

Герой ответил комментарием, что здесь «творится что-то нечистое». Сюжет второй главы держится в строгом секрете, как и остальные подробности шоу. Напомним, история охватывает события, которые произошли с культовыми подружками спустя 20 лет после «Секса в большом городе». Премьера первого сезона состоялась 9 декабря 2021 года.

Сериалы,Секс в большом городе,Сэм Смит,Джон Корбетт,
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