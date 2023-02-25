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2 часа назад

Сериал «Йеллоустоун» продолжится новым проектом с Мэттью МакКонахи

Inc-News

Paramount Global, Paramount Network и Тейлор Шеридан планируют завершить «Йеллоустоун» в его нынешней форме. С сохранением Кевина Костнера в качестве исполнителя главной роли – главы семейства Даттонов, чьё ранчо, граничащее с одноимённым национальным парком, резервацией индейцев и городским поселением, всё время приходится защищать от непрошенных гостей и законодательных актов, направленных на разрушение его целостности.

Сериал «Йеллоустоун» продолжится новым проектом с Мэттью МакКонахи
Фото: Inc-NewsInc-News

Однако производители сейчас раздумывают над тем, чтобы продолжить успешный проект новым сериалом. И главную роль в нём должен сыграть Мэттью МакКонахи, с которым сейчас ведутся переговоры. При этом пока остаётся неясным, примут ли участие в новом телешоу актёры из «Йеллоустоуна». Создатели уверяют, что некоторые из них обязательно составят компанию на площадке оскаровскому лауреату.

«У нас нечего пока сообщить. Кевин Костнер – большая часть «Йеллоустоуна» и, надеемся, ситуация не поменяется. Благодарим гениального Тейлора Шеридана, мы всегда работаем над расширением франшизы об этом удивительном мире, который он создал. Мэттью МакКонахи – феноменальный талант, с кем мы хотели бы посотрудничать», - сообщил представитель Paramount Network.

Сериалы,Кевин Костнер,
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