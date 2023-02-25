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Японцы активно смотрят премьеру российского сериала «Зорге»

Премьерный показ сериала «Зорге» состоялся в Японии. Демонстрация проекта будет организована в шести частях, по две серии в день. Предполагается, что картину дважды покажут с первой по последнюю серию. Жители Японии проявляют огромный интерес к сериалу, скупая билеты, передает сайт K's Cinema.

Японцы активно смотрят премьеру российского сериала «Зорге»
© Слово и Дело

Немецкий коммунист Зорге по заданию военной разведки прибыл в Японию в 1933 году. Там он создал эффективную сеть сбора данных. Примечательно, что он пользовался доверием посольства гитлеровской Германии на территории Токио. Кроме этого, он смог урегулировать получение секретной информации из высших уровней японской власти.

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