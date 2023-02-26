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51 минуту назад

«Страйк»: детективный сериал по мотивам книг Джоан Роулинг

Диана Товсепова

Джоан Роулинг, подарившая миру вселенную Гарри Поттера, продолжает не только ругаться в социальных сетях, но и работать над серией детективных романов под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Осенью прошлого года вышла уже шестая книга, «Чернильное сердце», а в декабре 2022 года стартовал пятый сезон сериала BBC. Чем может зацепить проект, рассказывающий о гениальном сыщике и его верной помощнице, читайте в материале «Рамблера».

«Страйк»: детективный сериал по мотивам книг Джоан Роулинг
Фото: Кадр из сериала "Страйк"Кадр из сериала "Страйк"

Корморан Страйк, ветеран афганской войны, ставший частным детективом, работает в небольшом офисе на Денмарк-стрит в Лондоне. В расследованиях ему помогает рыжеволосая девушка-секретарь Робин Эллакотт. Несмотря на физические и душевные травмы, уникальная проницательность и опыт Страйка позволяют ему раскрыть самые запутанные дела, которые ставят в тупик полицию. Главные роли в сериале исполнили Том Берк и Холлидей Грейнджер.

Кадр из сериала "Страйк"

Помимо детективной составляющей самой ценной и твердой валютой «Страйка» остаются психологические портреты персонажей, бытовые зарисовки из их жизни, взаимоотношения героев. После прочтения книг сериал может показаться несколько конспективным — проекту бы не помешало чуть расширить хронометраж, а не пытаться втиснуть сюжет каждой книги в две-три серии. Многие зрители сетуют на то, что они еще не успели распробовать историю, как она уже закончилась.

При этом критиками сериал был встречен положительно. На сайте Rotten Tomatoes у «Зова кукушки» 87% «свежести» на основе 17 обзоров, средняя оценка — 6.6 из 10. «Шелкопряд» также получил хорошие отзывы — большинство критиков были единогласны в высокой оценке игры Берка и Грейнджер. Последующие сезоны смогли удержать планку, а пятый — «Дурная кровь — и вовсе признали лучшим.

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Пользователи оценили сериал «Страйк» неоднозначно: одним проект показался скучноватым, мол, от Джоан Роулинг ожидали чего-то большего. Другие же наоборот настоятельно рекомендовали проект к просмотру: «Истории лихо закручены, а главный герой обладает невероятной харизмой. Посмотрел сериал залпом, с нетерпением жду продолжения. Все-таки талант Джоан Роулинг не ограничивается мирами волшебников и маглов. Смотреть обязательно!».

Сериалы,Чернильное сердце,Страйк,Телохранитель,Холлидей Грейнджер,Том Берк,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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