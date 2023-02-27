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1 час назад

Вышел документальный сериал «Проблемы первого мира»

Lenta.ru

27 февраля в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Проблемы первого мира», посвященного социальным и культурным феноменам западных стран. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вышел документальный сериал «Проблемы первого мира»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Продюсером проекта, состоящего из пяти серий, выступил главный редактор издания «Лента.ру» Владимир Тодоров. Сериал был снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В сериале рассказывается о побочных эффектах гуманистических концепций прогрессивного мира и влиянии Запада на человечество после окончания холодной войны.

В первом эпизоде под названием «BLM: борьба за равные права или война против белых?» идет речь о том, как движение Black lives matter превратилось в травлю белых людей, во втором «Мигранты: главная проблема и страх Европы?» — о влиянии миграции на возникновение масштабных кризисов.

Третья серия освещает тему «Кризис демократии: новый тип политики или ее смерть?», а четвертая посвящена геноциду индейцев и вымиранию коренных народов Америки и Европы.

Заключительная серия проекта называется «Культура отмены: суд миллионов или травля неугодных?». В ней показывается, как борьба за справедливость превратилась в инструмент публичного осуждения.

Сериалы,Видео,Владимир Тодоров,Институт развития интернета,
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