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2 часа назад

Нейросеть нарисовала постеры для сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier показал тизер-постеры для нового сезона популярного сериала производства Good Story media «Мир! Дружба! Жвачка!», нарисованные с помощью нейросети MidJorney.

Нейросеть нарисовала постеры для сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нейросеть создала пять постеров на основе сценария третьего сезона. В социальных сетях онлайн-кинотеатра зрители смогут выбрать тот, который, по их мнению, должен попасть в рекламную кампанию третьего сезона.

Продолжение сериала выйдет этой весной онлайн, а позже — на телеканале ТНТ. Точная дата премьеры третьего сезона будет объявлена позднее. «Это время года как будто совпадает с нашей историей по настроению. Весна и предвкушение лета — это всегда ожидание какой-то беззаботности, света и тепла. И надежды на то, что скоро с тобой обязательно случится что-то очень хорошее», — говорит Александр Белов, креативный продюсер проекта и соавтор сценария.

События нового сезона разворачиваются летом 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Герои-подростки заканчивают школу, учатся взрослой жизни. Параллельно в Туле появляется новый криминальный авторитет, который хочет превратить город в героиновую столицу.

К своим ролям в проекте вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный и Юрий Борисов в роли «бессмертного Алика». К касту присоединились Евгений Ткачук, Виктор Сухоруков, Александра Хромова, Федор Федотов, Юрий Кузнецов и Варвара Шмыкова.

Сериалы,Федор Федотов,Ксения Каталымова,Варвара Шмыкова,Федор Рощин,Егор Губарев,Степан Девонин,Полина Гухман,Никита Павленко,Артур Бесчастный,Валентина Ляпина,Александр Белов,Лариса Удовиченко,Юрий Кузнецов,Евгений Ткачук,Юрий Борисов,Виктор Сухоруков,
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