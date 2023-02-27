Нейросеть нарисовала постеры для сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Нейросеть создала пять постеров на основе сценария третьего сезона. В социальных сетях онлайн-кинотеатра зрители смогут выбрать тот, который, по их мнению, должен попасть в рекламную кампанию третьего сезона.

Продолжение сериала выйдет этой весной онлайн, а позже — на телеканале ТНТ. Точная дата премьеры третьего сезона будет объявлена позднее. «Это время года как будто совпадает с нашей историей по настроению. Весна и предвкушение лета — это всегда ожидание какой-то беззаботности, света и тепла. И надежды на то, что скоро с тобой обязательно случится что-то очень хорошее», — говорит Александр Белов, креативный продюсер проекта и соавтор сценария.