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2 часа назад

SAG Awards 2023: что смотреть по итогам премии

Мира Маркина

В Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония премии Гильдии киноактеров SAG Awards. Рассказываем, кто забрал главные награды и что смотреть по итогам вручения наград, в материале «Рамблера».

SAG Awards 2023: что смотреть по итогам премии
Фото: Кадр из сериала "Белый лотос"Кадр из сериала "Белый лотос"

«Медведь»

Видео дня

После смерти брата молодой шеф-повар Кармен Берзатто вынужден вернуться в Чикаго, чтобы управлять доставшейся ему в наследство закусочной. Только работать на новом месте оказывается сложно, так как парень привык к изысканной кухне и приготовлению совершенно других блюд. К тому же на его плечи ложится полное управление персоналом, закупками, счетами, порядком и чистотой.

Кадр из сериала "Медведь"

«Начальная школа «Эбботт»»

История о группе преданных своей профессии учителей и слегка глуховатом директоре. Они преподают в государственной школе Филадельфии, где, несмотря на все трудности, полны решимости помочь своим ученикам добиться успеха в жизни. Им нравится свое дело, даже если отношение руководство округа к обучению детей оставляет желать лучшего.

Кадр из сериала "Начальная школа «Эбботт»"

«Озарк»

Финансовый консультант Марти Берд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить свое финансовое положение.

Кадр из сериала "Озарк"

«Белый лотос»

Едкая сатира с комедийными звездами, которая рассказывает о компании капризных невротиков, собравшихся в элитном отеле на Гавайях. В течение недели посетители пытаются расслабиться и забыть обо всех невзгодах. Правда, вскоре паутина интриг окутывает райское место, а с гостями и работниками отеля начинают происходить странные вещи.

Кадр из сериала "Белый лотос"

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«Хитрости»

Легендарная комедиантка Дебора Вэнс все меньше восхищает публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и привлечь к звезде молодую, более продвинутую аудиторию, ей на помощь из Лос-Анджелеса высылают Аву, которая также мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами.

Кадр из сериала "Хитрости"
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