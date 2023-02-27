Александр Горбатов: «Шаляпин у каждого свой»

На телеканале «Россия 1» - одна из самых важных премьер нынешнего сезона - сериал «Шаляпин».

Главную роль исполнил Александр Горбатов, уже известный зрителям по многим проектам, в том числе «Тихий Дон» и «Угрюм-река». Нам актер рассказал, как готовился к непростой роли и какие трудности приходилось преодолевать в процессе съемок.

- Александр, когда вам поступило предложение сыграть Федора Шаляпина, вы сразу согласились?

- Изначально было предложение на другую роль. Я пришел, попробовался, меня утвердили. Мы ударили по рукам, и все было замечательно. Но вдруг через какое-то время раздался звонок и был задан вопрос, вижу ли я себя в роли Шаляпина. Я попросил немного времени на размышление и про себя подумал: если откажусь, то по прошествии лет буду оборачиваться назад и говорить себе: «Почему ты этого не сделал?!»

- То есть вы бы жалели?

- Конечно!.. Но я еще не видел сериала, поэтому зажал кулаки, все еще в чем-то сомневаюсь, обвиняю себя, копаюсь в этом... Но это уже ничего не изменит…

- Как вы готовились к роли? Смотрели какие-то исторические архивы, документальную хронику, фотографии?

- Информации о Федоре Шаляпине не так много. Что касается кинохроники, то ее вообще крупицы. Потом мы должны понимать, что развитие личности Шаляпина пришлось на то время, когда в театре происходили большие реформы. То есть он застал сначала один театр, а потом приходил в новый, и ему было что сказать... Вообще это было время открытий, время, когда пытались сделать нечто большее, уйти от канонов…

- Каким же Шаляпин открылся для вас?

- В начале нашего пути мы столкнулись с неким парадоксом. Потому что личность Федора Ивановича Шаляпина - слишком большая, великая и оставила очень большой след в истории. И сначала мы столкнулись с проблемой, что у костюмеров один Шаляпин, у гримеров - другой, у режиссера - третий… В итоге поняли одну простую вещь, что Шаляпин у каждого свой. Шаляпин такой большой и необъятный. И мы поняли, что имеем право, учитывая все те слухи, все правды и мифы, всю народную любовь, показать Шаляпина именно с нашей стороны…

- Сложно было вживаться в эту роль?

- Тяжелее всего было репетировать перед зеркалом, смотреть на многих оперных басов того и этого времени и понимать, что ты можешь взять, а что нет и как это будет выглядеть со стороны. Постоянно грызть себя. Но профессия наша - волевая: глаза боятся, а руки делают.

- После выхода сериала, наверное, найдутся те, кто скажет: не похож и вообще все было не так…

- Мы каждый раз с этим сталкиваемся - с каждой работой, которая хоть как-то где-то относится к определенному времени, к определенному событию или человеку. Ничего, переживем… Будут те, кому понравится, и те, кому не понравится… А вы сами попробуйте, дерзните! Вы знаете, когда я занимался боксом, то там у нас на одной из стен висел такой стенд старый, на котором было написано: «Тот, кто хочет заниматься, всегда найдет время и место, а тот, кто не хочет, всегда будет искать причины». Есть люди, которые всегда ищут причины. Так вот мы откинули все причины и не боимся никаких сравнений.

- У вас в биографии много исторических картин. Наверное, часто слышите эти сравнения?

- Вы знаете, что самое удивительное? Ты можешь сняться в чем-то современном, не так далеко отошедшем, и там найдут, к чему придраться. Человек так устроен. Ты можешь сделать какую-то работу, принести человеку, показать, а он разнесет ее в пух и прах, при этом не понимая, сколько времени ты ее творил, сколько сил на это потратил… Так что, конечно, будут говорить, всегда будут говорить. Это любимая история из серии «найди десять отличий», и от нее никуда не денешься…

- В вашей жизни большую роль играет его величество случай?

- Наверное, решающую. Если бы я не поступил в «Щуку» на бюджет, то не поступил бы вообще, потому что денег на платное обучение у меня не было. Если бы не первая любовь, то никогда бы не понял, что я с чем-то не согласен, что что-то хочу поменять в жизни. Если бы не Сергей Владимирович Урсуляк и «Тихий Дон», то не было бы шага в мир кинематографа... Одни случаи, случаи, случаи…

- Уже привыкли к популярности?