Джон Фавро пока не планирует завершать «Мандалорца»

Постановщик и сценарист Джон Фавро рассказал, что пока не планирует завершать сериал «Мандалорец», который разворачивается во вселенной «Звёздных войн».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Автор весьма доволен текущим форматом сюжета и собирается дальше рассказывать историю Дина Джарина (Педро Паскаль) и малыша Грогу. И на данный момент у Фавро нет каких-то конкретных идей относительно возможного финала.

Заодно Фавро положительно отозвался о формате релиза шоу, которое выпускают по эпизоду в неделю. Режиссёр считает, что это увеличивает вовлечённость аудитории, поскольку она активно обсуждает события текущего эпизода в процессе ожидания новых серий.

При этом грядущий третий сезон должен раскрыть больше подробностей о событиях на Мандалоре, где Империя раньше устроила смертоносную «чистку». Ещё Фавро добавил, что текущие сериалы вселенной действительно приобретают всё большую связь между собой, поэтому он отслеживает события в параллельных шоу вроде «Асоки».