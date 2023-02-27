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1 час назад

Джон Фавро пока не планирует завершать «Мандалорца»

Игромания.ру

Постановщик и сценарист Джон Фавро рассказал, что пока не планирует завершать сериал «Мандалорец», который разворачивается во вселенной «Звёздных войн».

Джон Фавро пока не планирует завершать «Мандалорца»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Автор весьма доволен текущим форматом сюжета и собирается дальше рассказывать историю Дина Джарина (Педро Паскаль) и малыша Грогу. И на данный момент у Фавро нет каких-то конкретных идей относительно возможного финала.

Заодно Фавро положительно отозвался о формате релиза шоу, которое выпускают по эпизоду в неделю. Режиссёр считает, что это увеличивает вовлечённость аудитории, поскольку она активно обсуждает события текущего эпизода в процессе ожидания новых серий.

При этом грядущий третий сезон должен раскрыть больше подробностей о событиях на Мандалоре, где Империя раньше устроила смертоносную «чистку». Ещё Фавро добавил, что текущие сериалы вселенной действительно приобретают всё большую связь между собой, поэтому он отслеживает события в параллельных шоу вроде «Асоки».

Премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится уже 1 марта, при этом Фавро уже закончил сценарий четвёртого. Кроме того, релиз той же «Асоки», похоже, намечен на осень.

Сериалы,Педро Паскаль,Джон Фавро,
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