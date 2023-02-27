Опубликован трейлер фантастического сериала «Власть»

Не секрет, что антиутопии всегда востребованы на телевидении. Такие сериалы, как «Рассказ служанки» и «Чёрное зеркало», являются флагманами этого жанра. В научно-фантастическом, драматическом сериале «Власть» (основанном на романе-бестселлере Наоми Олдерман) девушки-подростки имеют электричество в прямом смысле на кончиках пальцев, что делает их могущественными как никогда.