Опубликован трейлер фантастического сериала «Власть». Героинями являются девочки-подростки, развивающие «электрическую» суперсилу.
Не секрет, что антиутопии всегда востребованы на телевидении. Такие сериалы, как «Рассказ служанки» и «Чёрное зеркало», являются флагманами этого жанра. В научно-фантастическом, драматическом сериале «Власть» (основанном на романе-бестселлере Наоми Олдерман) девушки-подростки имеют электричество в прямом смысле на кончиках пальцев, что делает их могущественными как никогда.
Теперь им не страшны когда-то более физически сильные мужчины, они следуют своим желаниями и начинают отстаивать права, чего не могли себе позволить ранее. С Тони Коллетт, возглавляющей столь необычный «женский» проект, этот фантастический триллер 31-го марта выйдет на Amazon Prime Video. Для всех заинтересовавшихся компания-производитель выпустила трейлер с нарезкой ярких моментов из предстоящего телешоу.