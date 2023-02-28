В Москве состоялась премьера сериала "Король и Шут"

Премьера первых двух эпизодов оригинального сериала онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" "Король и Шут" состоялась в понедельник в столичном киноцентре "Октябрь". Проект посвящен одноименной панк-рок-группе из Санкт-Петербурга и мирам, созданным по мотивам творчества Михаила Горшенева и Андрея Князева, известных как Горшок и Князь.

Фото: Кинопоиск Кинопоиск

"Не так много артистов, музыкантов и художников, которые находят свое место в вечности и становятся больше, чем их творчество. Становятся частью судьбы миллионов людей, частью большой культуры. И когда Дима Нелидов, Игорь Гудков и Саша Сыров пришли с идеей сериала о "Короле и Шуте", это выглядело как сверх амбициозная задача. <...> Мы узнаем не только биографию группы, но и оказываемся внутри миров песен "Короля и Шута", в тех самых темных сказках. Мы очень надеемся, что это позволит сериалу быть интересным не только преданным фанатам группы, но и большому массовому зрителю", - сказала продюсер, директор по контенту "Плюс Фантех" "Яндекса" Ольга Филипук.

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Сериал режиссера Рустама Мосафира расскажет о наиболее ярких моментах из жизни группы: зрители побывают на концертах и в турах "Короля и Шута", а также станут свидетелями их погромов и конфликта с "Нашим Радио". При этом "Король и Шут" - не типичный байопик, создатели называют проект панк-сказкой. Параллельно истории становления группы и взаимоотношений между ее участниками развиваются события в вымышленном мире, где Горшок и Князь встречают героев своих песен. "Очень приятно, что наш мир - мир "Короля и Шута" - расширяется и выходит в кино. Вы увидите творческую интерпретацию всего того, что было, глазами кинематографа и глазами талантливых людей", - сказал Князев, который также является продюсером проекта.

В сериал вошло восемь эпизодов, первый из которых появится на "Кинопоиске" 2 марта.

Исполнители главных ролей

Роли основателей и фронтменов группы - Горшка и Князя - исполнили актеры Константин Плотников и Влад Коноплев. Готовясь к сериалу, актеры максимально окружили себя группой "Король и Шут": изучали записи концертов и интервью музыкантов на YouTube, архивные записи самой группы. Горшенев умер в июле 2013 года, Плотников общался с его родными, в том числе братом Алексеем Горшеневым, который также написал музыку к сериалу. Коноплева консультировал непосредственно сам Князев.

В беседе с ТАСС исполнитель роли Горшка рассказал, что на информацию о поиске актера на роль Горшенева он наткнулся в интернете. Плотников отметил, что отправить самопробы создателям проекта его побудили внешнее сходство с вокалистом и интерес к истории группы. "Я из Санкт-Петербурга, 1990 года рождения. Мне было где-то 12 лет, когда был пик их популярности, когда они вышли на массовую аудиторию. Тогда вокруг меня было огромное количество людей в символике "Короля и Шута". Я не был фанатом, не слушал все их песни. Но две песни - "Мертвый анархист" и "Проклятый старый дом" - в плеере у меня были. Эта группа была вокруг меня постоянно, потому что слушали друзья, а я потихоньку с ней знакомился", - рассказал актер.

По его словам, после утверждения на роль, он слушал и читал все, о чем упоминал Горшок, начиная с художественной литературы в лице Эдгара Аллана По и Говарда Лавкрафта, до книг об анархизме и идеях Петра Кропоткина. Кроме того, готовясь к роли, актер брал занятия по вокалу и играл на гитаре. Несмотря на то, что зритель услышит в сериале песни в исполнении реальных "Короля и Шута", во время съемок артисты пели по-настоящему. "Конечно, мы не собрали рок-группу за 2,5 месяца и не сыгрались так, как сыгрались они за такое количество лет. Но каждый учился играть на инструментах, это правда. Я ходил на вокал, играл на гитаре. Ребята тоже брали в руки инструменты", - рассказал собеседник агентства.

Актер отметил, что понимал всю ответственность, которая пришла к нему вместе с ролью человека, оказавшего влияние на российскую рок-музыку. При этом Плотников ставил своей задачей максимально приблизиться к Горшеневу и поймать его суть. "Я не делал Горшка, я понимал в процессе подготовки и после нее, что я актер, который играет роль. Те вещи, которые уловил в разговорах с его родными, какие-то тонкие моменты, я постарался это сделать. Насколько это сопоставляется с тем, какой Горшок в восприятии каждого, сказать сложно. Для меня было важнее приблизиться к тому Горшку, которого знали его родные и близкие. Потому что для каждого фаната он свой. <...> За время съемок я встретил огромное количество людей, которые с ним пересекались, и для всех он разный", - добавил артист.

В свою очередь исполнитель роли Князя Влад Коноплев рассказал, что атмосфера на съемочной площадке позволяла по-настоящему почувствовать себя известным музыкантом. "Никогда не думал, что со мной такое случится. Было очень много актеров массовых сцен, ты действительно себя чувствуешь рок-звездой. Это тяжело и интересно. <...> Недавно на концерте Князя в Adrenaline Stadium (предыдущее название концертной площадки VK Stadium в Москве - прим. ТАСС) мы вышли с Костей подпеть ему на бис. Там было 6,5 тыс. людей, это уже была не массовка. И я понимаю, почему артисты так любят находиться на сцене. Это другая атмосфера и энергия, когда ты поешь на такую аудиторию", - сказал Коноплев.

Исполнители главных ролей назвали группу "Король и Шут" феноменом, не имеющих аналогов, благодаря чему она остается популярна до сих пор. "То, что они делали, было искренне и по любви. Они создали особую атмосферу для людей и в каком-то смысле перевернули панк-рок. Потому что петь сказки - это довольно интересно. Это феноменальная группа, поэтому их помнят и любят", - добавил Коноплев.

Выставка на Винзаводе

"Король и Шут" станет первым проектом "Кинопоиска", вокруг которого "Плюс Студия" создаст специальные события для подписчиков, в том числе выставку о феномене панка "Панк-культура. Король и Шут" о феномене панка в России, которая откроется в Центре современного искусства "Винзавод" 2 марта. Кроме того, нейросеть "Яндекса" улучшит качество оригинальных клипов "Короля и Шута".