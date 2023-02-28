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1 час назад

По сценарию Сергея Минаева «Золотое дно» снимут сериал

Кино-Панкиещё 1

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявляет о запуске проекта «Золотое дно». Автором сериала выступил Сергей Минаев. Это семейная сага о борьбой героев за власть и влияние. Производством проекта займется Продюсерская компания «Среда».

По сценарию Сергея Минаева «Золотое дно» снимут сериал
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

«Золотое дно» — история о том, как ближайшие родственники становятся злейшими врагами. После смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного.

Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший — патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берёт финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

Сергей Минаев рассказал: «Мы с продюсерами Вадимом Соколовским, Ильей Бурецом и Продюсерской компанией «Среда» попытались перенести на экран главную проблему российской элиты наших дней. Поколение отцов, построившее компании и добывшее активы, уходит, а поколение детей, в отчаянной борьбе за их наследство, вытаскивает из шкафа истории скелеты, которые превращают это наследство в пыль».

Сериалы,Алексей Градов,Вадим Соколовский,Сергей Минаев,
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