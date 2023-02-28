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32 минуты назад

Вышел новый тизер сериала "Король и Шут"

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" опубликовал новый тизер своего многоожидаемого сериала "Король и Шут", повествующий об одноимённой питерской группе и их песнях.

Ролик с рейтингом 18+ опубликован в Telegram-канале "Плюс Кинопоиск".

Сериал расскажет о становлении, взлёте и падении "Короля и Шута", о сложностях отношений лидеров ансамбля Михаила Горшенёва и Андрея Князева и о многом другом. Также в проекте будут визуализироваться композиции группы в жанре фэнтези.

Премьера - уже 2 марта. Здесь - официальный постер проекта.

Сериалы,Видео,Михаил Горшенев,Андрей Князев,
18+
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