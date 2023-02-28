Вышел новый тизер сериала "Король и Шут"

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" опубликовал новый тизер своего многоожидаемого сериала "Король и Шут", повествующий об одноимённой питерской группе и их песнях.
Ролик с рейтингом 18+ опубликован в Telegram-канале "Плюс Кинопоиск".
Сериал расскажет о становлении, взлёте и падении "Короля и Шута", о сложностях отношений лидеров ансамбля Михаила Горшенёва и Андрея Князева и о многом другом. Также в проекте будут визуализироваться композиции группы в жанре фэнтези.
Премьера - уже 2 марта. Здесь - официальный постер проекта.