«Ночной администратор» получит продолжение

Портал Deadline сообщает, что сериал «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном в главной роли получит продолжение.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Эта экранизация Джона ле Карре изначально появилась на телеэкранах ещё в 2016 году, а сюжет рассказывал про администратора отеля, которого вербуют спецслужбы.

Герой должен проникнуть в международную сеть торговца оружием (Хью Лори), чтобы устранить угрозу с его стороны. Источники СМИ сообщают, что Amazon и BBC планируют заказать сразу два дополнительных сезона триллера, хотя официально анонс ещё не прозвучал.

За сценарий снова будет отвечать Дэвид Фарр, который занимался оригинальным сезоном.

Слухи о возможном продолжении проекта ходили ещё с релиза первых эпизодов, однако до сих пор точной информации о новых сезонах не появлялось.