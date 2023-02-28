«Ночной администратор» получит продолжение

Портал Deadline сообщает, что сериал «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном в главной роли получит продолжение.
Эта экранизация Джона ле Карре изначально появилась на телеэкранах ещё в 2016 году, а сюжет рассказывал про администратора отеля, которого вербуют спецслужбы.
Герой должен проникнуть в международную сеть торговца оружием (Хью Лори), чтобы устранить угрозу с его стороны. Источники СМИ сообщают, что Amazon и BBC планируют заказать сразу два дополнительных сезона триллера, хотя официально анонс ещё не прозвучал.
За сценарий снова будет отвечать Дэвид Фарр, который занимался оригинальным сезоном.
Слухи о возможном продолжении проекта ходили ещё с релиза первых эпизодов, однако до сих пор точной информации о новых сезонах не появлялось.
При этом недавно на Disney+ вышла ещё одна адаптация этого сюжета от авторов из Индии, которые тоже хотели бы создать свой второй сезон.