В Сеть попали кадры из сериала «Цитадель»

Актёры сыграли шпионов, пытающихся спасти мир.

Фото: Inc-News Inc-News

Зрителей ждут большие телеприключения.

Prime Video опубликовал кадры из своего нового сериала, снятого в жанре экшен, «Цитадель». Над ним работали братья Энтони и Джо Руссо, а также Дэвид Вейл.

Кадр из сериала

«Восемь лет назад Цитадель пала. Международное независимое агентство, взявшееся обеспечить людям безопасность и охрану, разрушено оперативниками Manticore – влиятельного синдиката, манипулирующего миром из подполья», - говорится в официальном синопсисе проекта.

Кадр из сериала

«С падением Цитадели высококлассные агенты Мейсон Кейн (Мэдден) и Надя Син (Чопра) стирают свою память, едва успевая избежать гибели». Кадр из сериала "Цитадель" (с 2023).

Кадр из сериала