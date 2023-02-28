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1 час назад

В Сеть попали кадры из сериала «Цитадель»

Inc-News

Актёры сыграли шпионов, пытающихся спасти мир.

В Сеть попали кадры из сериала «Цитадель»
Фото: Inc-NewsInc-News

Зрителей ждут большие телеприключения.

Prime Video опубликовал кадры из своего нового сериала, снятого в жанре экшен, «Цитадель». Над ним работали братья Энтони и Джо Руссо, а также Дэвид Вейл.

Главные роли исполнили Ричард Мэдден («Телохранитель», «Игра престолов») и Приянка Чопра («База Куантико», «Матрица: Воскрешение»). Они предстанут на экране шпионами, выполняющими ответственную миссию.

Кадр из сериала

«Восемь лет назад Цитадель пала. Международное независимое агентство, взявшееся обеспечить людям безопасность и охрану, разрушено оперативниками Manticore – влиятельного синдиката, манипулирующего миром из подполья», - говорится в официальном синопсисе проекта.

Кадр из сериала

«С падением Цитадели высококлассные агенты Мейсон Кейн (Мэдден) и Надя Син (Чопра) стирают свою память, едва успевая избежать гибели». Кадр из сериала "Цитадель" (с 2023).

Кадр из сериала

Помимо Мэддена и Чопры в проекте приняли участие Стэнли Туччи, Лесли Мэнвилл, Ози Икхайл, Эшли Каммингс, Роланд Мёллер, Кэлин Спрингэлл и др.

На Prime Video сериал будет доступен с 28-го апреля.

Сериалы,Игра престолов,База Куантико,Телохранитель,Эшли Каммингс,Роланд Меллер,Лесли Мэнвилл,Ричард Мэдден,Джо Руссо,Стэнли Туччи,
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