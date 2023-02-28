5 главных сериалов марта 2023 года

Первый месяц весны не торопится радовать громкими сериальными премьерами. Похоже, что главные блокбастеры стриминговые платформы решили придерживать до лучших времен.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Что интересного из новинок нам март приготовил? Среди них затесались и две российские премьеры.

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1. Король и шут (со 2 марта на Кинопоиске)

Если мясо мужики, пивом запивали… Не стоит расценивать слова этой легендарной песни панк-группы «Король и шут» как призыв к действию (если что, мы за здоровый образ жизни).

«Король и шут» — сериал-фантазия, сериал-история, сериал-мюзикл. Он не только о становлении коллектива, о пути к успеху, о непростых отношениях музыкантов. Создатели намеренно смешали в этом проекте реальную жизнь с фантазией, поместив главных участников коллектива в созданный ими сказочный мрачный мир, чтобы придать героям яркости и романтизма. Нас ждет своеобразная панк-сказка, в которой добро не раз победит зло, а настоящие герои навсегда останутся в нашей памяти.

2. Рыцари Готэма (с 15 марта на The CW)

Американская стриминговая платформа СиДаб продолжает расширять линейку супергеройских сериалов. Вслед за приключениями семейки Супермена в сериале «Супермен и Лоис», который третий год бороздит телевизионные просторы, нас ждет история из мира Готэма, где правит Бэтман. Вернее, правил до поры до времени. Пока его не убили в неравной схватке.

Речь в «Рыцарях Готэма» пойдет о приемном сыне Брюса Уэйна, который после смерти отчима становится одним из главных подозреваемых в его убийстве. Парню ничего не остается, как скооперироваться с детишками главных злодеев, чтобы доказать свою невиновность. Фантазии создателей этого сериала остается только позавидовать.

3. Экстраполяции (с 17 марта на Apple TV)

Сериалы-антологии – редкий гость на стримингах. На этот раз создатели решили обратить внимание на достаточно актуальную для нашего времени тему – экологии и изменение климата.

Каждая серия – отдельная история, в которой героям предстоит искать ответы на животрепещущие вопросы – как природные катаклизмы и глобальное потепление влияют на работу, отношения и любовь. На этом все подробности относительно сюжетной линии заканчиваются. Зато сериал может похвастаться по-настоящему звездным составом – главные роли в историях сыграли Кит Харрингтон, Мерил Стрип, Марион Котийяр, Тоби Магуайер, Эдвард Нортон и Дэвид Швиммер.

4. Большие надежды (с 26 марта на FX)

Любовь и смерть, добро и зло, богатство и бедность. И большие надежды, который как мы знаем, всегда умирают последними. Очередная экранизация романа великого и ужасного Чарльза Диккенса пожалует на экраны в конце марта.

История добродушного сироты Пипы, который пытается пробиться в высшее общество при помощи таинственного покровителя и безумной мисс Хэвишем, в роли которой блистает Оливия Колман. Сценарий к сериалу написал Стивен Найт, приложивший руку к созданию «Острых козырьков» и «Табу», так что за качество продукта переживать точно не стоит.

5. Актрисы (с 30 марта на Кинопоиск и Wink)

Тяжела и неказиста жизнь российского артиста. Вернее, артистки. Режиссер Федор Бондарчук совместно с Валерием Тодоровским, выступившим в качестве продюсера, и Паулиной Андреевой, написавшей сценарий, собираются приоткрыть тайну закулисной жизни в сериале «Актрисы».

Нас ждет драмеди о нелегкой женской доле на пути к славе – создатели обещают разрушить зрительские представления о беззаботной жизни актеров, рассказать о их страхах и переживаниях и о том, как легко в одночасье стать никому ненужным. Главные роли в проекте отданы Светлане Ходченковой, Полине Пушкарук, Анне Невской и певице Лолите Милявской — это будет ее первая большая роль в сериале.