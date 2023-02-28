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1 час назад

Новые фильмы по «Властелину колец» не помешают сериалу «Кольца власти»

Чемпионат.com

На прошлой неделе New Line Cinema и Warner Bros. Pictures заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец». Это значит, что у сериальной адаптации «Кольца власти» от Amazon совсем скоро появятся конкуренты от создателей прошлых трилогий о Средиземье.

Новые фильмы по «Властелину колец» не помешают сериалу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, будущая конкуренция не особо заботит американского гиганта. Как считает глава киноподразделения Amazon Дженнифер Сэлк, фанаты «Властелина колец» наверняка будут смотреть и фильмы, и сериал, так что о конкуренции здесь речи не идёт.

Мы любим наш сериал. Мы очень гордимся им и инвестируем в долгосрочную перспективу. И мы считаем, что фанатской любви достаточно, чтобы поддерживать и нашу экранизацию ещё долгое время.

У Amazon большие планы на сериал «Властелин колец: Кольца власти». Авторы планируют выпустить как минимум пять сезонов: прямо сейчас идут съёмки продолжения. Оно выйдет не раньше 2024 года.

Сериалы,Amazon,
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