С началом весны распускается и мир сериалов — стриминговые сервисы приготовились обрушить на зрителей настоящий поток из новинок и долгожданных продолжений.

Среди последних — финал культовых «Наследников», новый «Тед Лассо», третья часть «Мандалорца», продолжения «Шершней» и «Тени и кости». Необычный хоррор-проект приготовил создатель «Атланты» Дональд Гловер, в то время как чуть ли не весь голливудский бомонд принял участие в апокалиптической драме о глобальном потеплении, а сыгравший культового адвоката Сола Гудмана актер Боб Оденкерк взялся за новый образ в драме про университетского профессора.

Российских зрителей также порадуют фэнтезийный байопик «Король и шут» и новый сериал Федора Бондарчука о непростой актерской судьбе. 20 главных сериалов марта — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Мандалорец» / The Mandalorian

Флагманский телепроект Disney по вселенной «Звездных войн» от Джона Фавро («Железный человек», ремейк «Короля Льва») возвращается с третьей частью. Скрывающий лицо наемник-мандалорец (Педро Паскаль) продолжает одиссею по далекой Галактике (среди прочего действие должно добраться и до самой планеты Мандалор), в то время как Грогу (в сети более известный как Малыш Йода) все больше овладевает мастерством джедаев.

В новый сезон войдут восемь серий, первая появится 1 марта на Disney+

«Правдивая ложь» / True Lies

Одноименный боевик Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 1994 году (и основанный, в свою очередь, на французской «Тотальной слежке» 1991-го) дождался сериала-ремейка. Роль ведущего двойную жизнь специального агента тайной правительственной службы на себя возьмет Стив Хоуи («Бесстыжие»), ничего не подозревающую жену главного героя сыграет Джинджер Гонзага («В норме»).

В шоу войдут 13 эпизодов, премьера первого — 1 марта на CBS и Paramount +

«Король и Шут»

Один из самых интересных российских сериалов этой весны посвящен легендарной петербургской панк-группе, основанной Михаилом Горшеневым, Александром Щиголевым, Александром Балуновым и Андреем Князевым на закате СССР. «Король и Шут» расскажет про историю отношений между участниками группы, их первые концерты и первые аншлаги, а также покажет масштабные гастроли «КиШа» по стране. Параллельный сюжет разворачивается в фэнтезийной вселенной, где Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна, встречая по пути персонажей из собственных песен. Роль Горшенева исполнил Константин Плотников («Невский. Охота на архитектора»), Князева сыграл Влад Коноплев («Молчание»). Даниил Вахрушев («Родитель») и Илья Ловкий («Дурак») появятся в образах Балунова и Щиголева соответственно. Режиссером проекта выступил Рустам Мосафир, работавший над фильмом «Скиф» и сериалом «Гусар».

Шоу будет состоять из восьми эпизодов, премьера первых двух — 2 марта на «Кинопоиске»

«Дэйзи Джонс и the Six» / Daisy Jones and the Six

Мимикрирующая под классический музыкальный байопик о некогда популярной группе, «Дэйзи Джонс и the Six» на деле описывает зарождение, приход к славе и падение вымышленного рок-коллектива а-ля Fleetwood Mac. Действие начинается в Лос-Анджелесе 1970-х и растягивается на десятилетия. Шоу основано на одноименном романе беллетристки Тейлор Дженкинс Рид. Amazon захотел экранизировать книгу еще до ее публикации — сериал был запущен в производство уже в 2018 году, а книга на прилавках появилась лишь год спустя. В главных ролях — Райли Кио и Сэм Клафлин, в проекте также снялись Тимоти Олифант, Уилл Харрисон и Джош Уайтхаус. Музыку для несуществующей группы — целых 24 композиции — написали Блейк Миллс, Фиби Бриджерс, Маркус Мамфорд из Mumford & Sons и Джексон Браун. Почти половина треков, исполненных актерским составом, войдет в альбом Aurora, релиз которого приурочен к премьере шоу.

В мини-сериал войдут десять серий, первые три появятся 3 марта на Amazon Prime Video

«Всемирная история, часть 2» / History of the World, Part II

В 1981 году Мэл Брукс, режиссер «Продюсеров» и десятка популярных фильмов-пародий, выпустил будто бы снятую по заветам «Монти Пайтона» карнавальную и под завязку набитую знаменитостями скетч-комедию «Всемирная история, часть 1», обыгрывавшую разные эпохи жизни человечества. Прошло почти полвека, и 96-летний Брукс в тандеме со сценаристом Дэвидом Стассеном («Проект Минди») взялся за сиквел, наполненный новыми звездами. В продолжении сыграли Джонни Ноксвилл, Сет Роген, Джош Гад, Тайка Вайтити, Дэнни Де Вито, Эмили Ратаковски, Дэвид Духовны, Кумэйл Нанджиани и многие другие.

Сиквел будет состоять из восьми серий, первые две выйдут 6 марта на Hulu

«Перри Мейсон» / Perry Mason

Один из самых известных персонажей жанра юридических детективов, созданный Эрлом Гарднером аж в 1933 году, вернется во втором сезоне шоу от HBO. Сериал посвящен ранней адвокатской практике Мейсона, а также громкому делу, положившему начало его звездной карьере. Заглавного героя играет Мэттью Риз («Прекрасный день по соседству»).

В новую часть войдут восемь эпизодов, премьера первого — 6 марта на HBO Max

«Псы дождя» / Rain Dogs

«Конечно, я буду тебе врать. Я же тебя люблю», — откровенно заявляет своей десятилетней дочери работящая мать-одиночка Костелло (Дэйзи Мэй Купер). Пытаясь держаться на плаву, несмотря на непрекращающийся поток неурядиц, парочка находит прибежище у экстравагантного богача-гея Сэлби (Джек Фартинг). Драмеди станет шоураннерским дебютом британской сценаристки Кэш Кэрроуэй.

Мини-сериал будет состоять из восьми серий, премьера первой — 6 марта на HBO и BBC One

«Почка»

Второй сезон российской комедии об инспекторе пожарной службы Наталье (Любовь Аксенова), которая, пересадив себе почку, отказалась выполнять условие донора и укатила из России в теплые края. Совесть, однако, не дает молодой девушке спокойно отдыхать на пляже — Наталья возвращается домой, чтобы на этот раз найти уже не одного, а сразу 70 доноров почек.

Вторая часть будет состоять из восьми эпизодов, премьера — 8 марта на Kion

«Школьные духи» / School Spirits

Молодежный хоррор по мотивам еще не опубликованного графического романа рассказывает о подростках, учащихся в школе в загробной жизни — и пытающихся разрешить дилеммы, терзавшие их еще до скоропостижной гибели. В главной роли — Пейтон Лист («Помни меня»).

В первый сезон войдут восемь серий, первая выходит 9 марта на Paramount+

«Тед Лассо» / Ted Lasso

Один из самых добрых сериалов на современном телевидении обзаведется третьим сезоном. «Тед Лассо» — комедийное шоу о тренере по американскому футболу (Джейсон Судейкис), который возглавил британскую команду по европейскому футболу, завоевав доверие и уважение спортсменов исключительно позитивными и ненасильственными методами. За два сезона сериал стал настоящим хитом Apple, а Судейкис завоевал несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус» за лучшую комедийную роль. В проекте также снимаются Бретт Голдстин, Брендан Хант и Ник Мохаммед.

В третью часть войдут 12 серий, первая появится 15 марта на Apple TV+

«Тень и кость» / Shadow and Bone

Продолжение фэнтезийного стимпанк-сериала о приключениях картографа Алины Старковой (Джесси Мей Ли), которой предстоит при помощи редких магических способностей бросить вызов генералу Киригану (Бен Барнс) и объединить расколотую на две части страну Равку. Первая часть телешоу вышла в 2021 году и привлекла массу зрителей из России — дело в том, что проект основан на романах американской писательницы Ли Бардуго, которая при работе над ними вдохновлялась культурой и историей Российской империи, и авторы сериала от этой эстетики отказываться не стали. Во втором сезоне вновь появятся звезды первой части Арчи Рено и Фредди Картер. Шоураннером все также выступает сценарист «Прибытия» и ремейка «Нечто» Эрик Хайссерер.

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выходят 16 марта на Netflix

«Экстраполяции» / Extrapolations

Сериальная антология от сценариста «Заражения» Скотта Бернса посвящена эффектам глобального потепления на планету и ее обитателей — то есть ужасам, которые, судя по многочисленным и однозначным прогнозам научного сообщества, ждут человечество уже в этом столетии. Участие в работе над этим экологическим манифестом приняли десятки голливудских звезд, в том числе Мерил Стрип, Эдвард Нортон, Форест Уитакер, Кит Харингтон, Сиенна Миллер, Марион Котийяр, Дэвид Швиммер и Тоби Магуайр.

В антологию войдут восемь серий, первые три выйдут 17 марта на Apple TV+

«Рой» / Swarm

Только успел завершиться четвертый сезон «Атланты», а его создатель Дональд Гловер уже приготовил новый проект, на этот раз — полноценный хоррор. Созданный в коллаборации со сценаристкой Джанин Наберс («Хранители», «Атланта») сериал Гловера рассказывает о молодой девушке Дре (Доминик Фишбэк, «Последние дни Птолемея Грея»), которая становится одержима американской поп-звездой уровня Бейонсе и отправляется в крайне кровавое — трейлер тому доказательство — путешествие по Соединенным Штатам. Подробности сюжета держатся в секрете.

Сериал будет состоять из семи эпизодов, все выходят 17 марта на Amazon Prime Video

«Непосредственный человек» / Lucky Hank

В мини-сериал войдут восемь серий, премьера — 19 марта на AMC

«Наследники» / Succession

Лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» возвращается с новым, четвертым сезоном. Сериал Джесси Армстронга о быте, развлечениях и склоках семьи Роев из «одного процента» не просто объединил в себе мотивы токсичных семейных уз, социального расслоения и элитарного цинизма, но и представил их с долей отборного черного юмора. Поэтому следить за невзгодами и неурядицами главных персонажей зрителям не надоело до сих пор. Четвертая часть, однако, станет заключительной — по словам шоураннера, он уже со второго сезона не отпускал идею о том, как бы обставить финал, да и само название проекта намекает на неизбежность смерти патриарха семейства. В главных ролях, как и прежде — Брайан Кокс, Киран Калкин, Сара Снук, Джереми Стронг и Николас Браун.

Финал будет состоять из десяти эпизодов, первый выходит 24 марта на HBO Max

«Шершни» / Yellowjackets

Триллер, сочетающий в себе элементы «Повелителя мух», подростковой драмы и сурвайвал-хоррора, обзаведется продолжением. «Шершни» рассказывают о группе школьниц-футболисток, которым пришлось выживать в лесу после крушения самолета. 25 лет спустя выжившие женщины борются с психологическими ранами, оставшимися после самого мрачного периода их жизней. В главных ролях — Софи Нелисс, Мелани Лински, Джасмин Савой Браун, Тони Сайпресс, Сэмми Ханратти и Кристина Риччи. Сериал уже продлен и на третий сезон.

Во вторую часть войдут десять серий, первая появится 25 марта на Showtime

«Большие надежды» / Great Expectations

Новую экранизацию романа Чарльза Диккенса написал и снял Стивен Найт («Острые козырьки»). Ранее шоураннер уже работал над адаптацией другой работы британского классика — в 2019-м вышла его «Рождественская песнь», которую, однако, критики не сильно полюбили. В новом проекте оскароносная Оливия Колман играет мисс Хэвишем, а в роли Пипа предстанет Финн Уайтхед («Дюнкерк»).

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, первый выходит 26 марта на Hulu

«Приз за большой дверью» / The Big Door Prize

В продуктовом магазине в провинциальном городке где-то на юге Соединенных Штатов появляется странный аппарат, обещающий всего за пару долларов огласить предрешенную судьбу клиента. Очень скоро таинственная машина кардинально меняет жизнь всех жителей города. Комедийный сериал основан на одноименном романе М.О. Уолша, в главной роли — Крис О’Дауд («Рок-волна»).

В мини-сериал войдут десять серий, первые три появятся 29 марта на Apple TV+

«Сила» / The Power

Действие этой адаптации романа Наоми Альдерман разворачивается в мире, в котором все девушки подросткового возраста — и только они — неожиданно получают способность выпускать мощные потоки электричества из рук. Этот феномен грозит изменить баланс сил во всем мире, и действие шоу будет разворачиваться сразу в нескольких странах. Среди режиссерок проекта — работавшая над «Рассказом служанки» Рид Морано, а Альдерман выступила одной из сценаристок.

Сериал будет состоять из девяти эпизодов, первые три появятся 31 марта на Amazon Prime Video

