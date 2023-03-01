Что ждать от третьего сезона "Мандалорца"

Сериал про сурового мандалорца в исполнении Педро Паскаля, который вышел в 2019 году, стал первым шоу студии Lucas Film по мотивам "Звездных войн", собрал отличные отзывы критиков и фанатов (абсолютно никто не смог устоять перед обаянием Малыша Йоды) и выиграл семь наград Emmy.

Фото: Кадр из сериала "Мандалорец" Кадр из сериала "Мандалорец"

Через четыре года после запуска "Мандалорца" выходит его долгожданное продолжение, в котором главный герой отправится на новые приключения в далекой-далекой галактике и впервые вернется туда, где все начиналось.

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Что же ждать от продолжения?

Что было в предыдущих сериях

Действие сериала происходит через пять лет после событий фильма Джорджа Лукаса "Возвращение джедая" (1983). Главный герой Дин Джарин (Педро Паскаль), одинокий мандалорец и охотник за головами, промышляет разными преступными сделками где-то на краю галактики. Империя нанимает его, чтобы найти и доставить им Малыша Йоду, но Дин после знакомства с этим загадочным существом решает спасти его и удариться в бега. Мандалорец пытается найти родной дом малыша, в то время как за ними охотится невероятно умный и жестокий Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), бывший офицер Имперской службы безопасности.

В середине второго сезона благодаря Асоке Тано (Розарио Доусон), бывшей ученице Энакина Скайуокера, которая покинула орден джедаев во время Войн клонов, мы узнаем, что настоящее имя Малыша Йоды — Грогу. Ему около 50 лет, и он рос в храме джедаев, пока войска империи не разгромили тех в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005). Грогу спрятали, и он десятилетиями держал в секрете свои силы, чтобы не попасться в руки имперцам. Империя хотела использовать кровь Грогу, чтобы создавать существ, владеющих Силой, а вот для чего он нужен Гидеону, понятно не до конца — может, чтобы возродить императора Палпатина, а может, у него есть личные тайные мотивы.

В конце второго сезона Гидеону удается заполучить Грогу, однако бывшая правительница Мандалора и лидер группы мандалорцев "Ночные совы" Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) соглашается помочь Дину Джарину вызволить малыша из лап имперца, если тот поможет ей в будущем отвоевать Мандалор. Также Бо-Катан планировала завладеть Темным мечом, который можно получить, только одолев его владельца. Итоги этой транзакции оказались неожиданны для всех сторон: Грогу спасают, но новым законным владельцем Темного меча становится Дин, что не планировал ни он, ни Бо-Катан. Малыша Йоду находит Люк Скайуокер и с разрешения мандалорца забирает к себе, чтобы закончить его обучение.

Мандалорец и Грогу расстались навсегда?

Одна из главных интриг сериала — воссоединится ли Джарин со своим маленьким приемным сыном — раскрывается не во втором сезоне и даже не в третьем. Disney делает типичную для студии вещь и переплетает сюжет "Мандалорца" с совершенно другим сериалом про контрабандиста Бобу Фетта. Именно в первом сезоне этого шоу мы узнаем, что в итоге случилось с Грогу и мандалорцем. Малыш Йода больше не хочет заниматься в академии для джедаев Люка Скайуокера и просит у того разрешения воссоединиться с Дином Джарином. Мастеру-джедаю больше ничего не остается, как лично отвезти Грогу на планету Татуин, где мандалорец помогает Бобе Фетту в войне против синдиката пайков. Грогу оказывается здесь как нельзя кстати — с помощью силы спасает целый город Мос-Эспа, а заодно и криминальную империю Бобы Фетта. Джарин и Малыш Йода получают новый корабль и отправляются искать мир Мандалора. Но почему именно туда?

Джарин не простой мандалорец, а член культа религиозных фанатиков "Дети дозора", которые поклялись никогда не показывать свое лицо другим существам. При этом Дин даже не знал, что является частью культа, и предполагал, что другие рассеянные по вселенной мандалорцы похожи на него. Джарин находит представителей "Детей дозора" и главу культа Оружейника. Он признается, что нарушил запрет и показал лицо другому существу, из-за чего его изгоняют из культа. Единственная возможность для мандалорца искупить грехи — это найти Мандалор, который давно покинут. Именно поэтому он отправляется на новую миссию с Грогу.

Актеры и режиссеры

Очевидно, что в новом сезоне мы увидим Педро Паскаля в главной роли и, конечно же, любимого всеми Грогу, создание которого, кстати, обошлось в $5 млн. Также в сериал вернутся друг мандалорца и лидер Гильдии охотников за головами Гриф Карга (Карл Уэзерс), Оружейник (Эмили Суоллоу), доктор Першинг (Омид Абтахи), а также Бо-Катан Крайз, которая будет играть большую роль в сюжете третьего сезона. Как подчеркивает сама Кэти Сакхофф, у ее героини очень много "неоконченных дел", поэтому пока с ней рано расставаться. Не менее важным станет и персонаж Джанкарло Эспозито — Мофф Гидеон, который, по обещанию актера, будет еще страшнее и коварнее. Эспозито даже грозился убить Грогу, но мы очень надеемся, что этого все-таки не произойдет.

Если учесть, что мир "Мандалорца" расширяется все больше, в третьем сезоне зрители могут увидеть новые планеты и их обитателей. Может быть, нам снова покажут Люка Скайуокера или других героев, с которыми мы знакомы по фильмам вселенной "Звездных войн". Например, в трейлере третьего сезона есть сцена с джедаями, так что они могут сыграть роль в новых событиях или, быть может, это флешбэк. Также пока неизвестно, появятся ли в сериале Боба Фетт (Темуэра Моррисон) и Асока Тано. Зато уже точно подтверждено, что в шоу снимется звезда "Назад в будущее" Кристофер Ллойд, но его персонажа держат в секрете. Если учесть, что он будет гостем в сериале, наверняка он появится только в нескольких эпизодах.

Джина Карано в роли бывшего штурмовика Карисантии, которая сравнила приверженцев определенных политических взглядов в США с евреями в нацистской Германии, совершенно точно не вернется в сериал. Disney явно не понравилась отрицательная реакция публики на заявления актрисы, и студия решила не продлевать контракт с Карано.

Шоураннером и сценаристом сериала по-прежнему остается несменяемый и незаменимый Джон Фавро, один из любимых режиссеров Disney, который отвечал за "Железного человека", "Книгу джунглей" и "Короля Льва". Режиссерами сезона стали Рэйчел Моррисон, Рик Фамуйива, Карл Уэзерс, Ли Айзек Чун, Питер Рэмзи и Брайс Даллас Ховард.

Что будет в новом сезоне

Официальное описание сериала выглядит максимально расплывчато: "Пока Новая республика пытается возглавить галактику и забыть ее темное прошлое, мандалорец встречает старых союзников и новых врагов во время своего совместного путешествия с Грогу". В трейлере Джарин трагически сообщает: "Наши люди рассеяны, как звезды в галактике… Кто мы такие? Какие ценности отстаиваем?" Судя по всему, в третьем сезоне не будет недостатка сюжетных линий.

Прежде всего, мандалорцу предстоит разобраться с Темным мечом. Это легендарное световое оружие мандалорцев, которое служит символом власти и должно принадлежать законному правителю Мандалора. Таковым планировала стать Бо-Катан, но вместо нее мечом завладел Джарин, который, как мы увидели в "Бобе Фетте", совсем не горит желанием что-то возглавлять. Поэтому Бо-Катан сталкивается с проблемой — чтобы стать правительницей Мандалора, ей нужно завладеть Темным мечом, следовательно, сразиться с Джарином.

И скорее всего, зрителям предстоит познакомиться с Мандалором. Планета была практически разрушена нападением Империи во время так называемого Большого террора, который произошел до событий сериала. Большинство обитателей галактики, в том числе и сам мандалорец, считают Мандалор проклятым миром. Однако Бо-Катан абсолютно уверена, что его возможно восстановить и снова превратить планету в дом для всех мандалорцев, разбросанных по разным уголкам галактики. Можно предположить, что мандалорец вернется к себе на родину и попробует замолить грехи за нарушение правил своего культа.

"В "Книге Бобы Фетта" мы показали, что у мандалорца есть возможность все исправить после того, как он все-таки снял свой шлем и нарушил правила культа. Это запрещено среди тех мандалорцев, с которыми он знаком. Теперь мы знаем, что существуют и другие группы мандалорцев и что у них есть совершенно другие правила. В "Звездных войнах: Война клонов" нам также показывали мандалорцев, которые вообще выглядят по-другому, так что все эти разрозненные группы наконец-то встречаются, и нам предстоит понять, как они это сделают", — замечает Фавро.

Еще одной сюжетной линией станут удивительные силы Грогу, которые он только начал демонстрировать. Так, Эспозито, сыгравший Гидеона, напоминает, почему все в галактике хотят заполучить Малыша Йоду себе: "У этого ребенка магические силы, ему 50 лет, он может видеть будущее, и мы (создатели шоу) в конечном счете хотим дать понять, что он может спасти вселенную".

Как отмечает режиссер и продюсер шоу Рик Фамуйива, "Мандалорец" начинался как небольшой сравнительно простой проект с линейным сюжетом, который развивался вокруг Джарина и Грогу. Со времен первого сезона эта сюжетная линия значительно разрослась, и ставки стали повышаться. Встреча с маленьким Йодой заставила мандалорца переоценить свое отношение к миру и начать задаваться вопросом, кто он есть на самом деле и что для него значит быть мандалорцем. Режиссер обещает, что третий сезон станет кульминацией этого сюжета. Более того, Фамуйива добавляет, что новый сезон — самый амбициозный и масштабный из трех.

Будет ли продолжение?

Disney уже продлила сериал на четвертый сезон, и, судя по заявлениям создателей шоу, несмотря на всю амбициозность третьего сезона, реальные ответы на все вопросы зритель начнет получать в четвертом. Так что разрешения всех сюжетных линий придется ждать еще долго. Но отчаиваться не стоит. В свое время первый сезон "Мандалорца" положил начало сериалу "Книга Бобы Фетта", в котором, в свою очередь, продолжилась сюжетная линия "Мандалорца". Disney обожает переплетать все свои проекты и оставлять различные отсылки друг на друга, что в какой-то степени обязывает фанатов смотреть абсолютно все проекты студии. Так, не исключено, что третий сезон шоу о приключениях охотника за головами и чудо-ребенка положит начало историям про других героев.