Прилучный рассказал о втором сезоне «Жизни по вызову»

Актер Павел Прилучный буквально нарасхват. Как он успевает сниматься в стольких кинопроектах — загадка. И на достигнутом останавливаться точно не планирует.

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Так, в новом интервью для Bosco Павел рассказал, что и весной будет занят сразу в нескольких новых фильмах и сериалах. В том числе уже запланированы съемки второго сезона нашумевшего сериала об эскортницах «Жизнь по вызову».

Хотя, казалось бы, мы еще и от первого-то не отошли: уж слишком реалистичным он оказался. Некоторые серии просто шокировали зрителей. Ведь было все и даже больше: обнаженка, секс, оргии, насилие, убийства... Да и сам исполнитель ведущей роли Павел Прилучный поразительно органично вжился в роль главного сутенера Москвы. Так что порой у зрителей создавалось ощущение абсолютной реальности происходящего.

В общем, после этого сериала точно ни у кого не осталось никаких иллюзий насчет профессии эскортницы.

«Я разговаривал с режиссером «Жизни по вызову» Сариком Андреасяном, и он сказал, что второй сезон будет еще жестче», — заявил в интервью Прилучный.

У нас только один вопрос: а куда же еще жестче?

Также Павел рассказал, что впереди у него необычный опыт в проекте с рабочим названием «Вася — азиат».

«По-актерски это очень сильная история, уже придумали речь и пластику моему персонажу, будет много пластического грима. Мой герой — бизнесмен, который ненавидит приезжих (сам актер в свое время приехал покорять Москву из Новосибирской области. — Прим. ред.), но после автомобильной аварии душа персонажа переселяется в таджика», — поделился Прилучный.

Кроме того, он назвал еще один проект, в котором мы его совсем скоро увидим. Это фильм «Макс и Гусь» — для него звезда «Мажора» отращивает бороду.