Когда начнутся съемки второго сезона сериала The Last of Us

Известно, что сериал The Last of Us точно получит второй сезон, но вот когда его будут снимать, информации не было. Недавно актёр Педро Паскаль, сыгравший в шоу Джоэла, рассказал, что, возможно, производство стартует в этом году.

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На вопрос журналиста издания Collider о начале съёмок, Паскаль не исключил, что снимать второй сезон будут в этом году.

В 2023 году? А сейчас у нас какое время года? Уже весна? Да, шанс определённо есть.

Первый сезон шоу вышёл ещё не полностью. Для просмотра доступно семь эпизодов — восьмая серия, в которой Элли попадёт к каннибалам и встретится с персонажем Троя Бейкера, выйдет 6 марта.