Какими получились первые эпизоды сериала о "Короле и Шуте"

По-разному можно относиться к вокально-инструментальному ансамблю "Король и Шут", но трудно не признать, что он стал уникальным феноменом в музыке девяностых и нулевых, в каковом качестве своеобразную проверку временем, безусловно, прошёл. Так что закономерно, что рано или поздно у нас о КиШе должны были что-нибудь снять.

Фото: Российская Газета Российская Газета

И так же закономерно, что команда "Кинопоиска" решила сделать из него нечто эдакое. О чём её члены твердили с самого начала, неустанно повторяя, что не хотели снимать обычный байопик.

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Что ж, после просмотра первых двух серий (премьера состоится 2 марта) можем сказать, что в этом автор "Скифа" режиссёр Рустам Мосафир и его команда вполне преуспели: обычным байопиком сериал точно не назовёшь. Впрочем, было бы удивительно, если б было не так: уж очень они все старались "пойти другим путём", и это видно.

С другой стороны, приём с погружением героя в мир собственных фантазий новым тоже не назовёшь - вспомним хотя бы "Кафку" Стивена Содерберга или нашего разудалого "Гоголя". Но создатели сериала всё же пошли чуть-чуть дальше: несчастный Михаил Горшенев не только периодически общается с порождениями собственного измученного алкоголем и веществами ума, но и отправляется вместе с другом и соратником Андреем Князевым в параллельной сюжетной линии в сказочное приключение по фэнтезийной вселенной, населённой коварными лесниками, конюхами-каннибалами и прочими охотниками себастьянами.

Этот мир - довольно неплохо, кстати, обставленный, отвечает за фан-сервис, и со своей задачей справляется: наблюдать за этим причудливым мирком, напичканным цитатами и аллюзиями, довольно весело. Не вполне ясно, как он будет в конце концов связан с основным, биографическим сюжетом - если вообще будет, но и в наш мир кое-кто оттуда прорывается (роль загримированного до неузнаваемости Евгения Ткачука вас приятно удивит).

История же группы рассказывается через классический конфликт двух эгоцентриков, каждый из которых тянет одеяло на себя, что до поры до времени идёт общему движению вперёд только на руку, но в конце концов неизбежно приводит к разрыву. И тут не стоит забывать, что сопродюсером, консультантом и вообще активным участником производства является Андрей Князев, так что история во многом рассказана с его точки зрения. Экранный двойник Князя предстаёт исключительно рассудительным и не по годам мудрым (за парой исключений) прагматиком. Он только и делает, что вытаскивает бедового друга из неприятностей, которые тот сам всем и устраивает.

Вообще, конечно, вполне вероятно, как-то так оно всё и было, но, вне всяких сомнений, ныне усопшему Горшку было бы чем если не возразить, то как минимум - дополнить рассказ о ссоре фронтменов КиШа, ведь Князь явно ещё не вполне расстался с застарелой обидой и комплексом второго номера. Но надо отдать ему должное - сериал изо всех пытается сгладить впечатление от трагикомичного образа сгорающего от славы безбашенного рок-н-ролльщика, каким, разумеется, предстаёт Горшенёв, хоть и делается это несколько топорно: время от времени Михаил прогоняет программные телеги о порочности нацизма, важности преданности фанатам и всяком таком.

В целом, несмотря на некоторую сумбурность, эпизодическую затянутость, пару досадных киноляпов и натяжек, пока получается довольно весело и красочно - под стать самой группе и её бурной истории.