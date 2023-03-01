Британский сериал "Ночной администратор" получит продолжение

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Имеются основания считать, что главного героя, Джонатана Пайна, вновь сыграет Том Хиддлстон. Об этом пишет портал Deadline.

Съемка второго сезона под рабочим названием Steelworks начнется в этом году в Великобритании и Южной Африке. Хотя формального одобрения со стороны создателей сериал еще не получил, ходят упорные слухи о том, что он будет сразу продлен на два сезона.

Разработкой сценария займется Дэвид Фарр, работавший над адаптацией книги Ле Карре в первом сезоне.