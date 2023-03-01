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1 час назад

Британский сериал "Ночной администратор" получит продолжение

Российская Газета

Как оказалось, продолжение британского сериала "Ночной администратор" (The Night Manager) по одноименному произведению известного автора шпионских детективов Джона Ле Карре все же случится.

Британский сериал "Ночной администратор" получит продолжение
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Имеются основания считать, что главного героя, Джонатана Пайна, вновь сыграет Том Хиддлстон. Об этом пишет портал Deadline.

Съемка второго сезона под рабочим названием Steelworks начнется в этом году в Великобритании и Южной Африке. Хотя формального одобрения со стороны создателей сериал еще не получил, ходят упорные слухи о том, что он будет сразу продлен на два сезона.

Разработкой сценария займется Дэвид Фарр, работавший над адаптацией книги Ле Карре в первом сезоне.

Хью Лори мы, судя по всему, в новых сериях не увидим, так как по сюжету окажется, что его герой, торговец оружием Ричард Роупер погиб два года назад. Грядущие события будут развиваться в наши дни, и Пайн вновь будет висеть на волоске от смерти.

Сериалы,Джон Ле,Дэвид Фарр,Хью Лори,Том Хиддлстон,
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