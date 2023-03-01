Съемки второго сезона The Last of Us могут начать уже в этом году

Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэля в адаптации The Last of Us от HBO, рассказал, что съёмки второго сезона проекта могут начать уже в этом году.

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Конкретных анонсов по этому поводу не обозначили, однако шанс на такой исход «есть». Возможно, что решение будет зависеть от уровня готовности самих сценариев второго сезона. Пока шоураннеры в лице Нила Дракманна и Крэйга Мэйзина не давали чётких временных рамок относительно своей работы.