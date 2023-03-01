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1 час назад

Съемки второго сезона The Last of Us могут начать уже в этом году

Игромания.ру

Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэля в адаптации The Last of Us от HBO, рассказал, что съёмки второго сезона проекта могут начать уже в этом году.

Съемки второго сезона The Last of Us могут начать уже в этом году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Конкретных анонсов по этому поводу не обозначили, однако шанс на такой исход «есть». Возможно, что решение будет зависеть от уровня готовности самих сценариев второго сезона. Пока шоураннеры в лице Нила Дракманна и Крэйга Мэйзина не давали чётких временных рамок относительно своей работы.

Предполагается, что продолжение адаптирует вторую игру довольно близко, расширив отдельные моменты в стиле дебютного сезона сериала. При этом до финала последнего осталось лишь два эпизода — всего в сезоне девять серий.

Сериалы,Бывшие,Нил Дракманн,Педро Паскаль,
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