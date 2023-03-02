Актриса из Выксы Ирина Пегова исполнила главную роль в сериале «Моя мама – шпион». Первая серия выйдет на телеканале СТС 13 марта.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Нижегородка сыграла домохозяйку Дашу. В прошлом героиня Пеговой — звезда спецотдела, тайный агент. Память Даши стерли 20 лет назад, но она «активизировалась». К домохозяйке вернулись забытые навыки, привычки, манеры и стиль.

Перезагрузка полностью меняет жизнь Даши. Теперь главная героиня ищет предателя в компании и коллег. Агенту-домохозяйке предстоит выбирать между жизнью в тихом семейном кругу и забытым прошлым.

Главные роли также исполнили Владимир Вдовиченков, Александр Лыков и Анна Уколова. Первый сезон комедии состоит из 17 эпизодов. 16+