Сериал "Крапополис" продлили на третий сезон

Сериал "Крапополис" продлен на третий сезон еще до премьеры первого. Анимационная комедия Дэна Хармона была продлена на третий сезон, сообщила компания Fox Entertainment на London Screenings.

Фото: Кадр из сериала "Крапополис" Кадр из сериала "Крапополис"

Новый проект лауреата премии "Эмми" дебютирует в сезоне 2023–2024 года.

Благодаря положительной ранней реакции фанатов, "Крапополис" был продлен на второй сезон в октябре.

"Сезон 2023–2024 годов — идеальная стартовая площадка для этой долгожданной и очень забавной анимационной комедии, дополненной несколькими сезонами эпического смеха для фанатов", — указал Майкл Торн, президент Fox Entertainment по сценарному программированию.