Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Эль Фаннинг поделилась кадром из третьего сезона «Великой»

Inc-News

24-летняя актриса исполняет в комедийном сериале роль Екатерины II.

Фаннинг поделилась кадром из третьего сезона «Великой»
Фото: Inc-NewsInc-News

Готовимся к новому сезону «исторических трюков» в псевдоисторическом сериале Hulu «Великая». Исполняющая главную роль в проекте Эль Фаннинг поделилась в соцсетях кадром из предстоящих эпизодов и дату премьеры их премьеры.

В проекте актриса играет жену Петра III Екатерину, будущую императрицу Екатерину II, а Николас Холт изображает её беспомощного мужа. Перипетии их отношений и путь героини на российский престол являются главным фокусом повествования этого комедийно-драматического проекта.

Inc-News

На представленном фото Фаннинг и Холта можно увидеть в образах персонажей, позирующих на природе и собирающихся поцеловаться. Это несколько отличается от происходившего во втором сезоне, в котором Екатерина и Пётр большую часть времени охотились друг за другом, чтобы убить.

Премьера третьего сезона, по данным исполнительницы главной роли, состоится на Hulu 12-го мая.

Сериалы,Великая,Николас Холт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий