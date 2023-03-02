Фаннинг поделилась кадром из третьего сезона «Великой»

Готовимся к новому сезону «исторических трюков» в псевдоисторическом сериале Hulu «Великая» . Исполняющая главную роль в проекте Эль Фаннинг поделилась в соцсетях кадром из предстоящих эпизодов и дату премьеры их премьеры.

В проекте актриса играет жену Петра III Екатерину, будущую императрицу Екатерину II, а Николас Холт изображает её беспомощного мужа. Перипетии их отношений и путь героини на российский престол являются главным фокусом повествования этого комедийно-драматического проекта.

На представленном фото Фаннинг и Холта можно увидеть в образах персонажей, позирующих на природе и собирающихся поцеловаться. Это несколько отличается от происходившего во втором сезоне, в котором Екатерина и Пётр большую часть времени охотились друг за другом, чтобы убить.