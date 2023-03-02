Новый сериал от создателя "Эйфории" оказался в центре скандала

Сериал "Кумир" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях оказался в центре скандала.

Фото: Кадр из сериала "Кумир" Кадр из сериала "Кумир"

По данным инсайдеров издания Rolling Stone, сценарии создателя "Кумира" Сэма Левинсона, который также является автором популярного сериала "Эйфория", содержали тревожные изображения сексуального и физического насилия.

В частности, в одном из эпизодов герой The Weeknd избивает Лили-Роуз, а та улыбается и просит еще. Создатели проекта отказались от этой сцены, но источники по-прежнему сообщают о садистских наклонностях Левинсона и хаосе на производстве сериала.