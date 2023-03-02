Какие сериалы смотреть в марте 2023 года

Взлеты и падения реальной группы «Король и Шут» и вымышленной группы The Six, хоррор о чрезмерном фанатстве от автора «Атланты» Дональда Гловера, Вуди Харрельсон посреди Уотергейта, а также возвращение «Мандалорца», «Теда Лассо», «Шершней» и «Почки», финальные сезоны «Наследников» и «Ривердейла» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в марте, и рассказывает о самых интересных.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мандалорец» («The Mandalorian») — 3 сезон

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С 1 марта на Disney+

Третий выпуск приключений межзвездного охотника за головами, ставшего приемным отцом малыша той же расы, к какой принадлежал мастер-джедай Йода.

«Король и Шут» — 1 сезон

Со 2 марта на «Кинопоиске»

Два сериала по цене одного: музыкальный байопик группы «Король и Шут» — и одновременно «панк-сказка» по мотивам ее песен.

«Дейзи Джонс и The Six» («Daisy Jones & The Six») — мини-сериал

С 3 марта на Amazon Prime Video

Драма о вымышленной рок-группе The Six 70-х и ее фронтвумен Дейзи Джонс (частично вдохновленная историей Fleetwood Mac). В главной роли — Райли Кио, внучка Элвиса Пресли.

«Перри Мейсон» («Perry Mason») — 2 сезон

С 7 марта на HBO

Продолжение приквела романов Эрла Стэнли Гарднера об адвокате Перри Мейсоне, который здесь пока еще работает частным сыщиком и пытается справиться с ПТСР, полученным в Первой мировой войне.

«Почка» — 2 сезон

С 8 марта на Kion

Второй выпуск черной комедии с Любовью Аксеновой про коррумпированную пожарную инспекторшу, которой потребовалась пересадка почки.

«Ты» («You») — 4 сезон (2 часть)

С 9 марта на Netflix

Оставшаяся пятерка серий четвертого сезона триллера о сталкере-убийце, который перебрался в Англию — и теперь сам стал объектом интереса таинственного преследователя. В главной роли — звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли, выступивший режиссером девятого эпизода.

«Рыцари Готэма» («Gotham Knights») — 1 сезон

С 15 марта на The CW

Супергеройская драма по комиксам DC — о сыне Бэтмена, который собирает команду из детей суперзлодеев после того, как всех их обвиняют в убийстве Крестоносца в плаще. Подчеркивается, что проект не связан с сериалом «Бэтвумен» и видеоигрой «Рыцари Готэма».

«Тед Лассо» («Ted Lasso») — 3 сезон

С 15 марта на Apple TV+

Продолжение спортивной драмеди, где Джейсон Судейкис изображает тренера по американскому футболу, который внезапно становится главой клуба Английской Премьер-лиги.

«Тень и кость» («Shadow and Bone») — 2 сезон

С 16 марта на Netflix

Второй выпуск «царьпанк»-фэнтези по романам Ли Бардуго о волшебной стране Равке.

«Рой» («Swarm») — 1 сезон

С 17 марта на Amazon Prime Video

Триллер от создателя «Атланты» Дональда Гловера о девушке, нездорово одержимой вымышленной поп-звездой (которая сильно напоминает Бейонсе). Главную роль в проекте исполняет звезда «Двойки», «Иуды и черного мессии» и «Последних дней Птолемея Грея» Доминик Фишбэк.

«Экстраполяции» («Extrapolations») — 1 сезон

С 17 марта на Apple TV+

«Счастливчик Хэнк» («Lucky Hank») — 1 сезон

С 20 марта на AMC

Сериал со звездой «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Бобом Одекерком про переживающего кризис среднего возраста завкафедрой английского языка в небольшом колледже.

«Шершни» («Yellowjackets») — 2 сезон

С 25 марта на Showtime

Продолжение хитового сурвайвал-триллера про группу школьниц-футболисток, чей самолет потерпел крушение над лесами Канады.

«Большие надежды» («Great Expectations») — мини-сериал

С 26 марта на Hulu

Очередная адаптация романа Чарльза Диккенса — в этот раз с автором «Острых козырьков» Стивеном Найтом у штурвала и лауреаткой «Оскара» Оливией Колман в главной роли.

«Кроличья нора» («Rabbit Hole») — 1 сезон

С 26 марта на Paramount+

Триллер с Кифером Сазерлендом (сыном Дональда Сазерленда) о корпоративном шпионе, который пытается очистить свое имя после обвинения в убийстве.

«Наследники» («Succession») — 4 сезон

С 27 марта на HBO

Финал блестящей семейной саги о медиамагнате Логане Рое и его детях, каждый из которых стремится унаследовать гигантскую империю отца.

«Приз за большой дверью» («The Big Door Prize») — 1 сезон

С 29 марта на Apple TV+

Комедийное шоу о магазинчике в маленьком городке, где появляется необычная машина, способная предсказывать судьбу. В главной роли — звезда «Компьютерщиков» Крис О'Дауд.

«Ривердейл» («Riverdale») — 7 сезон

С 30 марта на The CW

Финальный выпуск культовой подростковой драмы о группе ребят, расследующей мрачные тайны своего родного городка.

«Актрисы» — 1 сезон

С 30 марта на more.tv и Wink

«Сила» («The Power») — 1 сезон

С 31 марта на Amazon Prime Video

Научно-фантастическая драма о мире, где все тинейджерки внезапно получают способность выпускать из своих рук электрические разряды. В одной из главных ролей — Тони Коллетт («Реинкарнация»).

«Сантехники Белого дома» («White House Plumbers») — мини-сериал

В марте на HBO