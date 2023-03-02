Какие сериалы смотреть в марте 2023 года

Взлеты и падения реальной группы «Король и Шут» и вымышленной группы The Six, хоррор о чрезмерном фанатстве от автора «Атланты» Дональда Гловера, Вуди Харрельсон посреди Уотергейта, а также возвращение «Мандалорца», «Теда Лассо», «Шершней» и «Почки», финальные сезоны «Наследников» и «Ривердейла» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в марте, и рассказывает о самых интересных.
С 1 марта на Disney+
Третий выпуск приключений межзвездного охотника за головами, ставшего приемным отцом малыша той же расы, к какой принадлежал мастер-джедай Йода.
Со 2 марта на «Кинопоиске»
Два сериала по цене одного: музыкальный байопик группы «Король и Шут» — и одновременно «панк-сказка» по мотивам ее песен.
С 3 марта на Amazon Prime Video
Драма о вымышленной рок-группе The Six 70-х и ее фронтвумен Дейзи Джонс (частично вдохновленная историей Fleetwood Mac). В главной роли — Райли Кио, внучка Элвиса Пресли.
С 7 марта на HBO
Продолжение приквела романов Эрла Стэнли Гарднера об адвокате Перри Мейсоне, который здесь пока еще работает частным сыщиком и пытается справиться с ПТСР, полученным в Первой мировой войне.
С 8 марта на Kion
Второй выпуск черной комедии с Любовью Аксеновой про коррумпированную пожарную инспекторшу, которой потребовалась пересадка почки.
С 9 марта на Netflix
Оставшаяся пятерка серий четвертого сезона триллера о сталкере-убийце, который перебрался в Англию — и теперь сам стал объектом интереса таинственного преследователя. В главной роли — звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли, выступивший режиссером девятого эпизода.
С 15 марта на The CW
Супергеройская драма по комиксам DC — о сыне Бэтмена, который собирает команду из детей суперзлодеев после того, как всех их обвиняют в убийстве Крестоносца в плаще. Подчеркивается, что проект не связан с сериалом «Бэтвумен» и видеоигрой «Рыцари Готэма».
С 15 марта на Apple TV+
Продолжение спортивной драмеди, где Джейсон Судейкис изображает тренера по американскому футболу, который внезапно становится главой клуба Английской Премьер-лиги.
С 16 марта на Netflix
Второй выпуск «царьпанк»-фэнтези по романам Ли Бардуго о волшебной стране Равке.
С 17 марта на Amazon Prime Video
Триллер от создателя «Атланты» Дональда Гловера о девушке, нездорово одержимой вымышленной поп-звездой (которая сильно напоминает Бейонсе). Главную роль в проекте исполняет звезда «Двойки», «Иуды и черного мессии» и «Последних дней Птолемея Грея» Доминик Фишбэк.
С 17 марта на Apple TV+
Антология сценариста «Ультиматума Борна» и «Заражения» Скотта Бернса, отражающая последствия глобального потепления. В актерском составе — Мэрил Стрип, Сиенна Миллер, Кит Харрингтон, Эдвард Нортон, Дэвид Швиммер, Марион Котийяр, Форест Уитакер, Тоби Магуайр, Хизер Грэм, Майкл Гандольфини и другие
С 20 марта на AMC
Сериал со звездой «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Бобом Одекерком про переживающего кризис среднего возраста завкафедрой английского языка в небольшом колледже.
С 25 марта на Showtime
Продолжение хитового сурвайвал-триллера про группу школьниц-футболисток, чей самолет потерпел крушение над лесами Канады.
С 26 марта на Hulu
Очередная адаптация романа Чарльза Диккенса — в этот раз с автором «Острых козырьков» Стивеном Найтом у штурвала и лауреаткой «Оскара» Оливией Колман в главной роли.
С 26 марта на Paramount+
Триллер с Кифером Сазерлендом (сыном Дональда Сазерленда) о корпоративном шпионе, который пытается очистить свое имя после обвинения в убийстве.
С 27 марта на HBO
Финал блестящей семейной саги о медиамагнате Логане Рое и его детях, каждый из которых стремится унаследовать гигантскую империю отца.
С 29 марта на Apple TV+
Комедийное шоу о магазинчике в маленьком городке, где появляется необычная машина, способная предсказывать судьбу. В главной роли — звезда «Компьютерщиков» Крис О'Дауд.
С 30 марта на The CW
Финальный выпуск культовой подростковой драмы о группе ребят, расследующей мрачные тайны своего родного городка.
С 30 марта на more.tv и Wink
Сериал, снятый Федором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой. В центре сюжета — жизни трех российских актрис, которых сыграли Светлана Ходченкова, Елена Николаева и Полина Пушкарук.
С 31 марта на Amazon Prime Video
Научно-фантастическая драма о мире, где все тинейджерки внезапно получают способность выпускать из своих рук электрические разряды. В одной из главных ролей — Тони Коллетт («Реинкарнация»).
В марте на HBO
Драма о Джордже Гордоне Лидди и Говарде Ханте — оперативниках, которые в 1970-е годы занимались «ликвидацией утечек» в американском правительстве и разрабатывали тайные операции для администрации Ричарда Никсона, главным образом — уотергейтское дело, приведшее к отставке главы государства. В сериале снялись Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Донал Глисон, Лина Хиди и Кирнан Шипка.