Как критики и зрители встретили начало третьего сезона «Мандалорца»

Вчера вышел первый эпизод третьего сезона популярного сериала «Мандалорец». Судя по всему, аудитория начало нового сезона приняла смешанно. На сайте IMDb у эпизода 7,9 балла из 10, а на Metacritic — 5,9 из 10 от пользователей и 7 из 10 от критиков.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пользователи отмечают, что сериал так и остался отличным. Людям нравятся спецэффекты, атмосфера и музыка. По мнению других фанатов, первая серия нового сезона шоу получилась «тупой, поверхностной и ленивой».

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Это тот же контент, который всегда выдаёт Disney: тупой, поверхностный и ленивый. «Звёздные войны» — мертвая франшиза, но это не остановит Disney доить её.

Диалоги и сюжет первого эпизода были скучными, натянутыми и поспешными. Я надеюсь, что остальная часть сезона сможет компенсировать моё разочарование. Выражаясь банально, это не тот путь.

Это только начало, но кто купится на то, что мандалорец, безжалостный охотник за головами, снова превратится в простую няньку? Это безумие! Грогу был отдан Люку Скайуокеру в конце прошлого сезона, но они забыли об этом в другом шоу.

Немного заезженное и шаблонное начало, далеко не такое насыщенное событиями, как премьерные эпизоды прошлых сезонов.

Конечно, есть и множество восторженных отзывов. Люди отмечают, что третий сезон стартовал отлично и сразу притягивает всё внимание к себе.

Посмотрел первую серию и рад сказать, что они набрали обороты после первых двух сезонов.

Абсолютно потрясающе! Это было фантастически. Было несколько сюрпризов и неожиданных поворотов.

Я получил всё, на что надеялся, и даже больше.

Что до критиков, то и там мнения разделились. Одни говорят, что третий сезон начался хорошо, а некоторым журналистам показалось, что чем больше сезонов получает «Мандалорец», тем он становится менее ценным.

По мнению журналиста The Hollywood Reporter, в первой серии полно мелочей, которые и сделали шоу особенным.

Если новый сезон кажется более насыщенным c сюжетной точки зрения, это всё равно шоу, которое оставляет место для простых радостей: они и сделали его таким любимым.

Автор рецензии издания The A. V. Club отметил, что отсутствие чего-то действительно захватывающего в первой серии его расстроило.

Первая серия не была захватывающей, и нет чего-то захватывающего, что сделало бы оставшуюся часть сезона обязательным к просмотру, но ждём сюрпризов.