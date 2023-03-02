Вышел записанный на шаманских землях саундтрек "Территории"

Саундтрек к мистическому сериалу «Территория 2» вышел онлайн, сообщает стриминговая платформа Premier. Музыка доступна во «ВКонтакте».

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Всего в альбом вошло 17 композиций, созданных специально для сериала. Композитором и исполнителем саундтреков стал автор музыкальных перформансов Евгений Маслобоев (творческий псевдоним – Ежи Лютославский). Композитор попытался воссоздать мелодии, которые могли бы здесь звучать, основываясь на изучении географии, этноса и сохранившихся памятников культуры. «Я находился в том же положении, что исследователи Древней Греции, которые пытались воссоздать музыку той эпохи на основе рисунков, узоров на керамике и найденных фрагментах музыкальных инструментов», – поделился Маслобоев.

В своей работе композитор использовал звуки окружающей среды, самодельные музыкальные инструменты и музыкальные инструменты народов Коми и их аналоги: фидль (народная скрипка), шаманские бубны и медвежьи посохи, пу – барабан, сигудӧк – смычковая лютня, большой буксан – берестяной рог и др. Звуки для одной из композиций он записывал на Байкале. «Там я в одиночку отправился в долину, посещать которую можно только по предварительной договоренности с шаманами. В этом месте якобы живет некий темный владыка, который может покарать путешественника, если он не совершит защитные обряды. Я записал звуки этой долины, и хотя темный владыка мне не встретился, музыка получилась очень таинственной», — признался он.

Также, добавил он, в одной из композиций можно услышать обработанную запись звуков циркулярных пил, а в другой — игру смычком на металлической советской вешалке. «Для одной из сцен мне даже пришлось пойти на экстрим – я висел в воздухе на стройке, держась лишь одной рукой, а второй играл на арматуре», — добавил композитор.