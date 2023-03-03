The Last of Us хотели сделать анимационным сериалом

Актёр Джеффри Пирс, воплотивший образ Томми в The Last of Us, рассказал о том, что в прошлом игру хотели экранизировать в виде анимационного сериала.
По его словам, эти планы, как и фильм Сэма Рейми, обсуждались довольно давно. На тот момент Пирс даже думал, что сможет как-то вернуться к своей роли в обоих проектах.
К счастью фанатов The Last of Us и самого Пирса, актёра позвали в сериальную экранизацию HBO. Правда, там он сыграл не Томми, а нового персонажа, одного из членов отряда сопротивления.
Релиз восьмого эпизода сериала The Last of Us состоится на HBO уже 5 марта. В серии также ожидается появление нового героя Троя Бэйкера, который сыграл Джоэла в оригинале.