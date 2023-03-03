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1 час назад

The Last of Us хотели сделать анимационным сериалом

Игромания.руиещё 1

Актёр Джеффри Пирс, воплотивший образ Томми в The Last of Us, рассказал о том, что в прошлом игру хотели экранизировать в виде анимационного сериала.

The Last of Us хотели сделать анимационным сериалом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, эти планы, как и фильм Сэма Рейми, обсуждались довольно давно. На тот момент Пирс даже думал, что сможет как-то вернуться к своей роли в обоих проектах.

К счастью фанатов The Last of Us и самого Пирса, актёра позвали в сериальную экранизацию HBO. Правда, там он сыграл не Томми, а нового персонажа, одного из членов отряда сопротивления.

Релиз восьмого эпизода сериала The Last of Us состоится на HBO уже 5 марта. В серии также ожидается появление нового героя Троя Бэйкера, который сыграл Джоэла в оригинале.

Сериалы,Сэм Рейми,
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