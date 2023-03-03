5 легких сериалов, которые создадут правильное настроение

Для тех, кому необходимо разгрузить голову и впустить в дом весну, «Рамблер» собрал топ легких сериалов — не забудьте запастись попкорном (или полезными батончиками).

© Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Эмили в Париже»

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Маркетолог из Чикаго Эмили Купер получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Очарованная атмосферой французской столицы, девушка начинает вести блог, где рассказывает о своей новой жизни. Правда, в Париже у героини не все складывается гладко: языковой барьер, одиночество, снобизм французов по отношению к иностранцам. Эмили придется постараться, чтобы влиться в новый коллектив, проникнуться местной культурой, найти друзей и наладить личную жизнь.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Бриджертоны»

В центре сюжета — восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается. Второй сезон сосредоточился на любовной истории Энтони Бриджертона, холостяка и повесы, который наконец-то решил обзавестись семьей.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Постучись в мою дверь»

Эда мечтает уехать на стажировку в Италию, но лишается стипендии, которую местное архитектурное бюро Art Life выделяет для талантливых студентов. Обидевшись, девушка решает отомстить его владельцу, молодому и талантливому архитектору Серкану Болату. Но их знакомство оборачивается неожиданным договором — Эда получит полностью оплаченную поездку в Италию, если два месяца будет притворяться девушкой Серкана, чтобы он смог вернуть свою бывшую.

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

«Две девицы на мели»

Комедия о двух девушках, которые работают официантками в забегаловке, и которых объединяет общая мечта – открыть успешный бизнес. Конечно, как только они найдут деньги для этого. Колкая, знающая жизнь Макс работает на двух работах только чтобы свести концы с концами. Утонченная Кэролайн – бывшая принцесса с трастовым фондом, которой настолько не повезло, что волей-неволей пришлось стать официанткой.

Кадр из сериала "Две девицы на мели"

«Удивительная миссис Мэйзел»

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1958 года. В основе сюжета лежит история «примерной домохозяйки» Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу. Вскоре женщина начинает выступать, что становится началом ее новой и совершенно другой жизни.