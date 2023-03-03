Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
37 минут назад

Вышел первый трейлер финального сезона «Наследников»

Чемпионат.comиещё 2

HBO выпустила первый полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Наследники». Авторы в очередной раз напомнили, что это будет финальный сезон во всём сериале, поэтому ставки высоки как никогда.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Кроме того, авторы показали официальный постер четвёртого сезона, на котором изображены основные персонажи шоу. Премьера состоится уже 26 марта.

Чемпионат.com

«Наследники» рассказывают о семье Рой, владельцах корпорации «Уэйстар Ройко». У главы семьи Логана Роя стремительно ухудшается состояние здоровья. Четверо его детей начинают готовиться к будущему без отца, и каждый из них ведёт борьбу за доминирующее положение в компании.

«Наследники» — один из самых популярных и престижных сериалов HBO. Три сезона принесли компании 48 номинаций на премию «Эмми» и 13 побед, включая статуэтку за лучший драматический телесериал.

Сериалы,Видео,Наследники,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий