Названы самые яркие сериалы марта 2023 года

В марте российских зрителей ждёт множество премьер сериалов как отечественного, так и зарубежного производства.
«Вокруг ТВ» пишет, что 2 марта на «Кинопоиске» вышел сериал «Король и Шут», который авторы сняли в стиле панк-сказки. В сервисе пока доступны два первых эпизода. В шоу рассказывается о музыкальной группе не в хронологическом порядке, а отдельными мазками.
6 марта на ТНТ выходит второй сезон сериала «Вампиры средней полосы». Этот проект ранее показывали в декабре 2022 года в онлайн-кинотеатре START. Теперь состоится телевизионная премьера.
8 марта на платформе KION выйдет второй сезон шоу «Почка» с Любовью Аксёновой в главной роли.
11 марта на «России-1» покажут «Мама может». Это мини-сериал о женщине, которая узнала об измене мужа. Она решила уйти от него, забрав детей. Главную роль исполняет Мария Куликова.
«Кафе “Куба”» выйдет на ТНТ 13 марта. В сериале сыграет Марина Федункив. Она предстанет в роли волевой женщины Тамары, которая владеет придорожным кафе.
«Моя мама — шпион» выходит тоже 13 марта, но на телеканале СТС. Это будет комедийный сериал, который расскажет историю домохозяйки Дарьи Цветаевой. Она посвящает себя полностью семье и не догадывается о том, что когда-то давно была элитной супершпионкой.
Сериал «Актрисы» выйдет на Wink, «Кинопоиске» 30 марта. Шоу расскажет о закулисной жизни трёх актрис, которых сыграли Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук.