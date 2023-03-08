3 сериала для знакомства с корейским кино

За последние пару лет корейские сериалы стали стремительно набирать популярность в России. И неспроста: работы южнокорейских режиссеров отличаются оригинальностью, непредсказуемым сюжетом и отсутствием клише, которые так часто можно встретить в американских проектах.

Фото: Кадр из сериала "Во имя мести" Кадр из сериала "Во имя мести"

Подробнее о корейских сериалах, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

"Во имя мести", 2021

Кадр из сериала "Во имя мести"

В центре сюжета 17-летняя Юн Джи-у. Из-за криминальной деятельности отца за подростком по пятам следует полиция, при этом сама Юн родственника давно не видела. Однажды он все же объявляется, но мужчину тут же убивают на глазах у дочери. И тогда героиня решает отомстить.

"Мой мистер", 2018

Кадр из сериала "Мой мистер"

Пак Дон-хун – спокойный мужчина, разменявший пятый десяток. Он работает на совесть, но успеха не добивается, потому что не готов идти по головам. 20-летняя Ли Чжи-ан живет за чертой бедности и при этом пытается ухаживать за бабушкой. Казалось бы, у героев мало общего, но однажды судьба сводит их вместе.

"Потомки солнца", 2016

Кадр из сериала "Потомки солнца"