Названы главные российские сериалы марта

О новых российских сериалах, на которые стоит обратить внимание в первый месяц весны, рассказал обозреватель портала "Вокруг.ТВ".
В первую очередь во всех рейтингах, конечно, указывается стартовавший накануне "Король и Шут". О первых сериях фэнтезийного байопика "Кинопоиска" о культовой группе мы рассказали здесь.
Далее - второй сезон "Вампиров средней полосы", который уже появился на START, а 6 марта начнёт выходить на телеканале ТНТ. Ну и, конечно, долгожданное продолжение "Почки" с Любовью Аксёновой от KION, которое мы ждём в Международный женский день.
Также в списке: мини-сериал России 1 "Мама может" с Марией Куликовой, "Кафе "Куба" со звездой "Реальных пацанов" Мариной Федункив на ТНТ, "Моя мама - шпион" с Ириной Пеговой и Анной Уколовой от СТС, совместный проект Wink и "Кинопоиска" "Актрисы" от семейства Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, детективный сериал НТВ "Невский", "Дело о пропавшей деревне" от ivi, а также байопик о Владимире Мулявине из "Песняров" от START "За полчаса до весны" с Анной Демидовой и Глебом Калюжным.