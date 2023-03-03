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42 минуты назад

Paramount+ выпустил тизер сериала «Роковое влечение»

Главные роли в восьмисерийном проекте исполнили Лиззи Каплан и Джошуа Джексон.

Внебрачная связь снова в фокусе внимания, на этот раз в сериале «Роковое влечение». Опубликован короткий видеоролик с нарезкой ярких моментов проекта – телеадаптации одноимённого фильма 1987-го года, снятого Эдрианом Лайном с Гленн Клоуз и Майклом Дугласом.

В новой версии эротического триллера роли любовников, не сумевших вовремя и хорошо расстаться, сыграли Лиззи Каплан и Джошуа Джексон. Компанию на съёмочной площадке им составили Аманда Пит, Алисса Джиреллс, Рено Уилсон и др. Эпизоды сняли Сильвер Три и Пит Чатмон по сценарию Александра Каннингэма и Кевина Дж. Хайнса.

На Paramount+ показ «Рокового влечения» стартует 30-го апреля с выходом каждой новой серии по воскресеньям.

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