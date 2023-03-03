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2 часа назад

Сериал «Король и Шут» установил абсолютный рекорд просмотров на «Кинопоиске»

Чемпионат.com

«Кинопоиск» сообщил, что два дебютных эпизода фэнтезийного панк-сериала «Король и Шут» в первый день посмотрели более 410 тыс. подписчиков. Таким образом, по количеству аудитории на старте он обогнал «Лигу справедливости Зака Снайдера».

Сериал «Король и Шут» установил абсолютный рекорд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Аудитория приняла шоу тепло, у него 8,3 балла из 10 возможных. Рейтинг основан на более чем 11 тыс. оценок.

Наш обозреватель Даниил Кортез тоже доволен сериалом. Он высоко оценил и игру актёров, и атмосферу, а также, конечно, великолепную музыку.

Первые два эпизода доступны на «Кинопоиске», а остальные шесть серий будут выходить еженедельно, по четвергам.

«Король и Шут» рассказывает о становлении одноимённой рок-группы из Санкт-Петербурга. Шоу сочетает в себе экранизацию происходивших с её участниками событий и фантазии по мотивам лора песен группы.

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