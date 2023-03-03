Сериал «Король и Шут» установил абсолютный рекорд

«Кинопоиск» сообщил, что два дебютных эпизода фэнтезийного панк-сериала «Король и Шут» в первый день посмотрели более 410 тыс. подписчиков. Таким образом, по количеству аудитории на старте он обогнал «Лигу справедливости Зака Снайдера».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Аудитория приняла шоу тепло, у него 8,3 балла из 10 возможных. Рейтинг основан на более чем 11 тыс. оценок.

Наш обозреватель Даниил Кортез тоже доволен сериалом. Он высоко оценил и игру актёров, и атмосферу, а также, конечно, великолепную музыку.

Первые два эпизода доступны на «Кинопоиске», а остальные шесть серий будут выходить еженедельно, по четвергам.